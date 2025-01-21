Скоти Пипън: Аз имам шест пръстена и не съм гонил титли като ЛеБрон

Легендата на Чикаго Булс Скоти Пипън се заяде с ЛеБрон Джеймс в едно от последните си подкаст участия. Шесткратният шампион в НБА беше попитан дали той е най-добрият комплексен играч в историята, на което той отговори, че приносът му към отборните успехи е недостижим.

"Успехът ми от отборен аспект е по-голям от този на ЛеБрон. Все пак аз имам шест пръстена", каза Пипън.

Scottie Pippen DESTROYS Lebron:



Would you put yourself ahead of Lebron?



Scottie: I have 6 rings



Who do you think the average owner would pick as their #1 you or Lebron?



Scottie: "Idk,You want individual accolades or you want championships? Cuz i didnt chase mines"



(Via… pic.twitter.com/6UXhCsG2Ko — Thetruth (@Thetruth8240) January 18, 2025

След това бившият баскетболист бе запитан дали някой собственик на отбор би избрал да гради около него или около ЛеБрон Джеймс.

"В случая искате ли индивидуални отличия, или искате шампионски титли? Защото аз не съм гонил моите по такъв начин", отговори заядливо Пипън.

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Снимки: Imago