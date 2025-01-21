Скоти Пипън: Аз имам шест пръстена и не съм гонил титли като ЛеБрон

Легендата на Чикаго Булс Скоти Пипън се заяде с ЛеБрон Джеймс в едно от последните си подкаст участия. Шесткратният шампион в НБА беше попитан дали той е най-добрият комплексен играч в историята, на което той отговори, че приносът му към отборните успехи е недостижим.
"Успехът ми от отборен аспект е по-голям от този на ЛеБрон. Все пак аз имам шест пръстена", каза Пипън.
След това бившият баскетболист бе запитан дали някой собственик на отбор би избрал да гради около него или около ЛеБрон Джеймс.
"В случая искате ли индивидуални отличия, или искате шампионски титли? Защото аз не съм гонил моите по такъв начин", отговори заядливо Пипън.
Снимки: Imago