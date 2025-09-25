Сериозен интерес към билетите за Суперкупата

Отборите на Рилски спортист и Черно море Тича ще се изправят един срещу друг в спор за Суперкупата. Срещата е на 28 септември (неделя) от 18:00 часа в зала "Арена СамЕлион" в Самоков, а интересът към билетите се оказа доста сериозен, научи Sportal.bg.

Пропуските са в продажба от няколко дни на цени от 15 лева, а вече и голяма част от тях са разпродадени.

Самоковци се класираха за двубоя като шампион в Sesame НБЛ, а Черно море Тича заслужи мястото си, след като спечели Купата на България през изминалия сезон.