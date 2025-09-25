20 години от първата титлата на Фернандо Алонсо

На този ден (25 септември) преди точно 20 години Фернандо Алонсо спечели първата си световна титла, финиширайки трети в надпреварата за Гран При на Бразилия на „Интерлагос“.

По този начин испанецът сложи край на петгодишната доминация на Михаел Шумахер и Ферари, възползвайки се и от промените в правилата, които бяха направени за сезон 2005. Водещата промяна беше свързана със забраната за смяна на гуми в хода на състезанията, което наклони везните чувствително в полза на отборите с гуми на Мишлен. От 19 надпревари през 2005 Мишлен спечелиха 18 победи, а единственото изключение беше онова състезание в САЩ, в което участваха само шестте коли с гуми на Бриджстоун.

Иначе Алонсо спечели титлата си титла със седем победи и общо 15 качвания на подиума в 18 състезания, в които той стартира. Единствените три старта, в които испанецът не е сред най-бързите трима, са тези в Монако, Канада и Унгария. В Княжеството той става жертва на високата деградация, от която страда Рено, за да завърши четвърти, в Канада отпада след удар в стената след рядка пилотска грешка, а в Унгария остава едва 11-ти, след като спира в бокса още в първата обиколка, за да смени предното крило, което той чупи при инцидент в първия завой.

Неговият основен конкурент през сезон 2005 е Кими Райконен с колата на Макларън, която в голяма част от годината беше по-бърза от тази на Рено. Проблемът за финландеца беше изключителното слабата надеждност на Макларън и Мерцедес, която доведе до две отпадания от първата позиция (Сан Марино и Германия) и още няколко наказания за предварителна смяна на двигател.

Всичко това дава предимство на Алонсо, който си гарантира своята първа титла две кръга преди края на сезона, а година по-късно успява да я защити, вече в директен дуел с Шумахер. И до ден днешен обаче испанецът продължава преследването на своята трета титла, до която той беше изключително близо общо три пъти – 2007, 2010 и 2012.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages