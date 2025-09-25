Популярни
Бургас ще бъде домакин на Европейско първенство по спортни танци

  • 25 сеп 2025 | 01:23
  • 136
  • 0
Бургас ще бъде домакин на Европейско първенство по спортни танци

Българска федерация на клубовете по спортни танци получи домакинство на Европейско първенство по спортни танци. Надпреварата ще се проведе на 29 и 30 ноември в град Бургас.

"За първи път в историята на спортните танци в България ще се проведе Европейско първенство за всички възрасти и категории за двойки и соло състезатели, което е голям престиж за България, Министерството на младежта и спорта и БФКСТ. Шампионатът на Стария континент ще се състои в град Бургас на 29 и 30 ноември в спортна зала "Бойчо Брънзов". Легенди и световни имена ще бъдат съдии на шампионата", съобщи за БТА Георги Найденов, председател на Българска федерация на клубовете по спортни танци.

Спортното събитие се организира с подкрепата и под шапката на Европейската конфедерация по спортни танци, Министерство на младежта и спорта, Община Бургас, БФКСТ, Клуб по спортни танци Нефтохимик 78 (Бургас).

