Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фрайбург
  3. Вратар постави рекорд в Бундеслигата с пет поредни спасени дузпи

Вратар постави рекорд в Бундеслигата с пет поредни спасени дузпи

  • 25 сеп 2025 | 03:01
  • 250
  • 0
Вратар постави рекорд в Бундеслигата с пет поредни спасени дузпи

През изминалия уикенд Бундеслигата стана свидетел на историческо събитие. Ноа Атуболу, вратарят на Фрайбург, спаси дузпата на Романо Шмид при гостуващата победа с 3:0 над Вердер Бремен, с което счупи рекорд в германската лига.

23-годишният футболист стана първият вратар в историята на първенството, който спасява пет поредни дузпи. Това беше първата за сезона, но през предишния той отрази и двете, които му бяха отсъдени, а в последния ден на сезон 2023/24 спаси две в един и същи мач.

Общо в кариерата си Атуболу е спасил 10 от 30 дузпи, пет от които вече в Бундеслигата и всичките най-скорошни. В германската лига той е допуснал само 3 от 8 – от Вайгъл, когато беше в Мьонхенгладбах, Опенда от Лайпциг и Дукш от Бремен.

Любопитното е, че последната спасена дузпа преди тази също беше срещу Вердер (Бремен), при домакинска победа с 5:0, а Андре Силва пропусна от бялата точка. Преди това той предотврати гол на Вирц, но въпреки това бяха разгромени от Байер (Леверкузен) (5:1) през декември миналата година.

И накрая, в 34-ия кръг на Бундеслигата 2023/24, Фрайбург загуби с 2:1 като гост на Унион (Берлин). Юранович пропусна дузпа в 38-ата минута, а в 90+2' Фоланд имаше възможност да осигури три точки, които щяха да означават оставане в елитната германска дивизия. Атуболу спаси неговия удар, но не успя да предотврати добавката на Хаберер, което остави Фрайбург извън европейските клубни турнири.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В тренировъчно темпо Арсенал си осигури място в следващата фаза на "Карабао къп"

В тренировъчно темпо Арсенал си осигури място в следващата фаза на "Карабао къп"

  • 24 сеп 2025 | 23:52
  • 3719
  • 3
Рууни призна за проблемите си с алкохола: Ако не беше Колийн, щях да съм мъртъв

Рууни призна за проблемите си с алкохола: Ако не беше Колийн, щях да съм мъртъв

  • 24 сеп 2025 | 21:49
  • 2425
  • 0
Кошмарни грешки на вратаря на Щурм донесоха успех на Мидтиланд

Кошмарни грешки на вратаря на Щурм донесоха успех на Мидтиланд

  • 24 сеп 2025 | 21:47
  • 1259
  • 0
Десподов и ПАОК стартираха в Лига Европа с нулево равенство

Десподов и ПАОК стартираха в Лига Европа с нулево равенство

  • 24 сеп 2025 | 21:44
  • 3097
  • 0
Шефът на Ла Лига: Ако Ямал беше по-възрастен, щеше да спечели "Златната топка"

Шефът на Ла Лига: Ако Ямал беше по-възрастен, щеше да спечели "Златната топка"

  • 24 сеп 2025 | 21:26
  • 1517
  • 2
Фоудън и Савиньо дадоха успешен старт на Манчестър Сити в "Карабао Къп"

Фоудън и Савиньо дадоха успешен старт на Манчестър Сити в "Карабао Къп"

  • 24 сеп 2025 | 23:40
  • 4873
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 47341
  • 120
Два големи куриоза със "звезди" на Лудогорец доведоха до разправии в Швеция

Два големи куриоза със "звезди" на Лудогорец доведоха до разправии в Швеция

  • 25 сеп 2025 | 00:48
  • 7706
  • 1
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 118967
  • 288
Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 19540
  • 31
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 39439
  • 63
Интересни резултати в първите мачове в Лига Европа

Интересни резултати в първите мачове в Лига Европа

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 11653
  • 0