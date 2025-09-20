Популярни
  3. Фрайбург с класически успех над Вердер

Фрайбург с класически успех над Вердер

  • 20 сеп 2025 | 19:07
  • 536
  • 0
Фрайбург с класически успех над Вердер

Фрайбург победи категорично с 3:0 Вердер (Бремен) в мач от четвъртия кръг на Бундеслигата. Винченцо Грифо (33’) откри резултата от дузпа, а през втората част Чуквубуике Адаму (54’) и автогол на Карим Кулибали (75’) оформиха крайния резултат.

Домакините бяха доста по-плахи през първата част, когато тимът на Шустер пропусна няколко добри ситуации. Те все пак успяха да открият резултата в 33-ата минута, когато Винченцо Грифо реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка в пеналта. Те удвоиха преднината си десетина минути след началото на втората част, когато Адаму се възползва от центриране отдясно и отбеляза втори гол. Само няколко минути по-късно се стигна до дузпа за домакините, но Романо Шмид пропусна от бялата точка. Крайният резултат бе оформен четвърт час преди края, когато Кулибали прати топката в собствената си мрежа в опит да изчисти.

Така Фрайбург постигна втори пореден успех в първенството, а Вердер има четири точки от толкова изиграни мачове.

Снимки: Gettyimages

