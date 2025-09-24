От Черно море заявиха: Новият сезон започва със стил и енергия

Отборът на Черно море Тича явно вече е готов за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига, а това става ясно от последния пост на "моряците" в социалните мрежи.

В мрежата се появиха няколко снимки от официалната фотосесия на варненския тим, а под тях от клуба написаха: "Сезон 2025/26 започва със стил, енергия и силен моряшки дух. Готови сме за нови победи – заедно с вас!".

Отборът воден от Васил Евтимов обаче ще изиграе първия си официален мач преди началото на сезона в НБЛ, като на 28 септември (неделя) от 18:00 часа Черно море гостува на Рилски спортист в спор за Суперкупата. Двубоят ще противопостави шампиона и носителя на Купата на България от изминалата кампания в "Арена СамЕлион" в Самоков.