Рокада в Черно море

Отборът на Черно море Тича се раздели с едно от новите си попълнения още преди старта на сезона в Sesame Национална баскетболна лига. В състава на "моряците" вече не е центърът Сам Фриймън.

Двете страни сложиха край на договора си по взаимно съгласие, научи Sportal.bg.

Припомняме ви, че варненският тим се подсили с три нови чуждестранни попълнения - Ламонт Уест, Алонзо Гафни и Джелани Уотсън-Гейл, като към селекцията бяха добавени също така Георги Боянов и Венцислав Петков. В отбора от миналия сезон останаха капитанът Николай Стоянов, Цветомир Чернокожев, Марин Маринов и Михаил Молдов.

Утре селекцията на Васил Евтимов се изправя срещу Шумен в първи мач от Черноморските игри, които ще се проведат на 18 и 19 септември в зала "Христо Борисов" във Варна. Срещата е от 19:30 часа, а по-рано от 17:30 часа Спартак Плевен среща Академик Бултекс 99.

Снимка: Черно море Тича