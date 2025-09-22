Билетите за мача за Суперкупата вече са в продажба

Билетите за мача за Суперкупата на България между шампиона Рилски спортист и носителя на Купата на страната Черно море Тича вече са в продажба, обявиха от Sesame НБЛ. Двубоят е в неделя (28 септември) в “Арена СамЕлион” в Самоков и започва в 18:00 часа.

Двата отбора се срещнаха и във финалния плейоф на Sesame НБЛ през миналия сезон, като Рилецо прекърши варненци с 3-1 победи.

Билетите вече са налични в платформата kupibileti.bg

В деня на мача билети ще може да се закупят и на касите в Samelyon Health Sport Green City от 16:30 ч., допълват от лигата.

