Билетите за мача за Суперкупата вече са в продажба

  • 22 сеп 2025 | 12:42
  • 1120
  • 0
Билетите за мача за Суперкупата на България между шампиона Рилски спортист и носителя на Купата на страната Черно море Тича вече са в продажба, обявиха от Sesame НБЛ. Двубоят е в неделя (28 септември) в “Арена СамЕлион” в Самоков и започва в 18:00 часа.

Двата отбора се срещнаха и във финалния плейоф на Sesame НБЛ през миналия сезон, като Рилецо прекърши варненци с 3-1 победи.

Билетите вече са налични в платформата @kupibileti.bg - ТУК!

В деня на мача билети ще може да се закупят и на касите в @samelyon_healthsportgreencity от 16:30 ч., допълват от лигата.

Снимка: Sesame Национална Баскетболна Лига / Facebook

