Добромир Димитров и Гагугас стартираха сезона с трофей

Разпределителят Добромир Димитров, който бе в разширения състав на националния отбор, дебютира с трофей за новия си испански тим КВ Гуагуас (Лас Палмас).

"Жълто-сините" спечелиха Купата на турнира "Исла де Ла Хомера", провел се в столицата на едноименния остров - Сан Себастиан.

Воденият от Серхио Мигел Камареро тим надигра Жихострой (Чешке Будейовице) с 3:0 (25:19, 25:18, 25:17) във финала.

Участие взеха и отборите на Сиснейрос Алтер Тенерифе и Бъс Лийдър Сан Роке.

Гуагуас победи в единия полуфинал Сиснейрос Алтер с 3:0 (25:14, 27:25, 25:20).

В другия двубой Жихострой надигра Сан Роке също с 3:0 (29:27, 25:22, 25:20).