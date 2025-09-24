Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пирин започна с победа над ЦСКА в контролите

Пирин започна с победа над ЦСКА в контролите

  • 24 сеп 2025 | 14:19
  • 389
  • 0
Пирин започна с победа над ЦСКА в контролите

Отборът на Пирин (Разлог) започна с победа в контролите от подготовката за новия сезон в efbet Супер Волей. Воденият от Благовест Катранджиев тим надигра като гост ЦСКА с 3:2 гейма в среща, играна в зала "Васил Симов".

"Червените" показаха амбиция и поведоха с 2:1 гейма (25:19, 22:25, 25:20). В четвъртия и петия гейм двамата треньори дадоха шанс и на по-младите и резервни състезатели да се изявят. Тази ротация внесе разнообразие в играта, но Пирин успя да се възползва и да затвори четвъртия гейм с 25:22, а тайбрека с 15:12.

Двата тима ще имат още една проверка помежду си преди старта на шампионата. ЦСКА ще върне визитата в Разлог, като приятелската среща е планирана за 14 октомври (вторник).

Снимки: официална Фейсбук страница на Волейболен клуб ЦСКА

Следвай ни:

Още от Волейбол

Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!

Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!

  • 23 сеп 2025 | 21:02
  • 24361
  • 8
Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ

Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ

  • 23 сеп 2025 | 20:42
  • 10256
  • 1
Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите

Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите

  • 23 сеп 2025 | 20:36
  • 2329
  • 0
Лазар Бучков: Връщам се в шампионски отбор, надявам се да повторим успехите

Лазар Бучков: Връщам се в шампионски отбор, надявам се да повторим успехите

  • 23 сеп 2025 | 20:26
  • 2525
  • 0
Гордан Люцканов: Върнах се, защото все още нямам златен медал с Левски

Гордан Люцканов: Върнах се, защото все още нямам златен медал с Левски

  • 23 сеп 2025 | 20:18
  • 2353
  • 0
Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски

Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски

  • 23 сеп 2025 | 20:14
  • 10505
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 71981
  • 159
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 22402
  • 36
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 18954
  • 56
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 9191
  • 4
Официално: Тодор Янчев поема младежите

Официално: Тодор Янчев поема младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 5531
  • 4
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 8793
  • 9