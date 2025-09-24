Пирин започна с победа над ЦСКА в контролите

Отборът на Пирин (Разлог) започна с победа в контролите от подготовката за новия сезон в efbet Супер Волей. Воденият от Благовест Катранджиев тим надигра като гост ЦСКА с 3:2 гейма в среща, играна в зала "Васил Симов".

"Червените" показаха амбиция и поведоха с 2:1 гейма (25:19, 22:25, 25:20). В четвъртия и петия гейм двамата треньори дадоха шанс и на по-младите и резервни състезатели да се изявят. Тази ротация внесе разнообразие в играта, но Пирин успя да се възползва и да затвори четвъртия гейм с 25:22, а тайбрека с 15:12.

Двата тима ще имат още една проверка помежду си преди старта на шампионата. ЦСКА ще върне визитата в Разлог, като приятелската среща е планирана за 14 октомври (вторник).

Снимки: официална Фейсбук страница на Волейболен клуб ЦСКА