Стийв Неш се завръща във Финикс Сънс като старши съветник

Двукратният носител на приза за "Най-полезен играч" в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада Стийв Неш ще се завърне в отбора на Финикс Сънс като старши съветник. Това обяви собственикът на клуба Мат Ишбия.

51-годишният Неш прекара най-силните години от състезателната си кариера в редиците на Финикс, а през 2005 и 2006 година година взе двете най-ценни индивидуални награди. През 2018 година канадецът бе приет и в "Залата на славата" на НБА, а между 2020 и 2022 година бе старши треньор на тима на Бруклин Нетс.

През миналия сезон “Слънцата” пропуснаха плейофите, след като завършиха с показатели от 36 победи и 46 загуби. Последва и раздяла със суперзвездата Кевин Дюрант, който бе трансфериран в Хюстън Рокетс, както и с Брадли Бийл, чийто договор бе прекратен.

"Стийв Неш бе невероятен играч и е точно това, което представлява организацията на Финикс Сънс. Неговото желание, всеотдайност и непримиримост бяха символ на нашия отбор в миналото и аз съм развълнуван да съобщя, че Стийв се присъединява към нас като старши съветник, за да ни помогне да изградим бъдещето на отбора в следващите години", написа Ишбия в социалните мрежи.