Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Стийв Неш се завръща във Финикс Сънс като старши съветник

Стийв Неш се завръща във Финикс Сънс като старши съветник

  • 24 сеп 2025 | 14:15
  • 300
  • 0
Стийв Неш се завръща във Финикс Сънс като старши съветник

Двукратният носител на приза за "Най-полезен играч" в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада Стийв Неш ще се завърне в отбора на Финикс Сънс като старши съветник. Това обяви собственикът на клуба Мат Ишбия.

51-годишният Неш прекара най-силните години от състезателната си кариера в редиците на Финикс, а през 2005 и 2006 година година взе двете най-ценни индивидуални награди. През 2018 година канадецът бе приет и в "Залата на славата" на НБА, а между 2020 и 2022 година бе старши треньор на тима на Бруклин Нетс.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

През миналия сезон “Слънцата” пропуснаха плейофите, след като завършиха с показатели от 36 победи и 46 загуби. Последва и раздяла със суперзвездата Кевин Дюрант, който бе трансфериран в Хюстън Рокетс, както и с Брадли Бийл, чийто договор бе прекратен.

"Стийв Неш бе невероятен играч и е точно това, което представлява организацията на Финикс Сънс. Неговото желание, всеотдайност и непримиримост бяха символ на нашия отбор в миналото и аз съм развълнуван да съобщя, че Стийв се присъединява към нас като старши съветник, за да ни помогне да изградим бъдещето на отбора в следващите години", написа Ишбия в социалните мрежи.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Още един тийнейджър влиза в първия тим на Миньор 2015

Още един тийнейджър влиза в първия тим на Миньор 2015

  • 24 сеп 2025 | 09:25
  • 819
  • 0
Свързван през лятото с Панатинайкос център си намери отбор в НБА

Свързван през лятото с Панатинайкос център си намери отбор в НБА

  • 24 сеп 2025 | 08:56
  • 882
  • 0
Тити Папазов в центъра на скандал в Перник, обвиниха го в непристойно поведение

Тити Папазов в центъра на скандал в Перник, обвиниха го в непристойно поведение

  • 24 сеп 2025 | 08:28
  • 8139
  • 13
Балкан започва борбата за участие във ФИБА Къп

Балкан започва борбата за участие във ФИБА Къп

  • 24 сеп 2025 | 07:00
  • 4653
  • 0
Янис Адетокунбо планира да играе в Европа

Янис Адетокунбо планира да играе в Европа

  • 24 сеп 2025 | 05:38
  • 4520
  • 1
Везенков, Фурние и Папаниколау показаха екипите на Олимпиакос за новия сезон

Везенков, Фурние и Папаниколау показаха екипите на Олимпиакос за новия сезон

  • 23 сеп 2025 | 16:18
  • 975
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 71973
  • 159
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 22399
  • 36
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 18950
  • 56
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 9188
  • 4
Официално: Тодор Янчев поема младежите

Официално: Тодор Янчев поема младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 5527
  • 4
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 8790
  • 9