Алонсо разказа как е направил фалстарта в Баку

  • 23 сеп 2025 | 16:14
  • 646
  • 0

Фернандо Алонсо разкри причината за фалстарта, който той направи в Баку и заради който получи наказание от 5 секунди. Алонсо тръгна от 11-а позиция, но мръдна сериозна преди изгасването на светофарите, като Оскар Пиастри пред него също направи фалстарт.

След наказанието Алонсо завърши 15-и, но двукратният световен шампион е на мнение, че и без санкцията пак е щял да е на тази позиция.

„На старта, когато пред теб стане нещо, ти реагираш – обясни Алонсо. – За съжаление, аз реагирах на това, че колата на Оскар мръдна. Но не мисля, че това промени състезанието им. Темпото ни беше много бавно и пак щях да съм 15-и и без наказанието.“

Другият пилот на Астън Мартин Ланс Строл също имаше проблеми с темпото и завърши 17-и. Шефът на тима Майк Крак потвърди, че и двете коли са имали проблеми с темпото, но без да навлиза в повече подробности по темата.

