Денчева преодоля първия кръг в Пазарджик

Българката Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир на клей за жени в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара и гостоприемство.

18-годишната Денчева, която участва с "уайлд кард", надделя над германката Нома Ноа Акугуе с 6:4, 2:6, 6:3 след 108 минути игра. Българската тийнейджърка поведе с 4:2 и удържа преднината си, за да вземе първия сет, но във втория 21-годишната Акугуе дръпна с 5:1 и изравни. В решаващата трета част представителката на домакините пропиля ранен пробив аванс, но след 2:2 реализира два брейка и с това си осигури успеха.

В схемата поединично участват общо пет българки, които също стартират днес.

Номер 6 Лиа Каратанчева отпадна след поражение от италианката Татяна Пиери със 7:5, 1:6, 5:7 след 2:40 часа на корта, след като имаше преднина от 4:2 гейма в решаващия трети сет, но допусна обрат.

Елизара Янева среща участващата с "уайлд кард" Алина Юнева (Русия), Йоана Константинова, която също получи "уайлд кард", започва срещу Кристина Диас Адровер (Испания), а Денислава Глушкова ще има за съперничка втората поставена Андреа Ласаро Гарсия (Испания).

18-годишната Янева спечели първия турнир от веригата на Международната федерадия по тенис ITF от същия ранг в Пазарджик през миналата седмица.