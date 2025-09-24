Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

МАРТО БОЙЧЕВ С НАГРАДА ЗА ИГРАЧ НА КРЪГА
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Денчева преодоля първия кръг в Пазарджик

Денчева преодоля първия кръг в Пазарджик

  • 24 сеп 2025 | 12:57
  • 386
  • 0
Денчева преодоля първия кръг в Пазарджик

Българката Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир на клей за жени в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара и гостоприемство.

18-годишната Денчева, която участва с "уайлд кард", надделя над германката Нома Ноа Акугуе с 6:4, 2:6, 6:3 след 108 минути игра. Българската тийнейджърка поведе с 4:2 и удържа преднината си, за да вземе първия сет, но във втория 21-годишната Акугуе дръпна с 5:1 и изравни. В решаващата трета част представителката на домакините пропиля ранен пробив аванс, но след 2:2 реализира два брейка и с това си осигури успеха.

В схемата поединично участват общо пет българки, които също стартират днес.

Номер 6 Лиа Каратанчева отпадна след поражение от италианката Татяна Пиери със 7:5, 1:6, 5:7 след 2:40 часа на корта, след като имаше преднина от 4:2 гейма в решаващия трети сет, но допусна обрат.

Елизара Янева среща участващата с "уайлд кард" Алина Юнева (Русия), Йоана Константинова, която също получи "уайлд кард", започва срещу Кристина Диас Адровер (Испания), а Денислава Глушкова ще има за съперничка втората поставена Андреа Ласаро Гарсия (Испания).

18-годишната Янева спечели първия турнир от веригата на Международната федерадия по тенис ITF от същия ранг в Пазарджик през миналата седмица.

Следвай ни:

Още от Тенис

Анди Мъри за работата си с Новак Джокович: Първоначално ми хареса, но...

Анди Мъри за работата си с Новак Джокович: Първоначално ми хареса, но...

  • 24 сеп 2025 | 09:55
  • 1976
  • 0
Григор запазва позицията си в световната ранглиста

Григор запазва позицията си в световната ранглиста

  • 24 сеп 2025 | 08:10
  • 1721
  • 0
Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Тунис

Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Тунис

  • 23 сеп 2025 | 21:51
  • 582
  • 0
Гергана Топалова започна с победа на турнир във Франция

Гергана Топалова започна с победа на турнир във Франция

  • 23 сеп 2025 | 21:43
  • 766
  • 0
Лидия Енчева стартира с победа в Румъния

Лидия Енчева стартира с победа в Румъния

  • 23 сеп 2025 | 21:29
  • 731
  • 2
Йоана Константинова и Ванеса Влахова са на четвъртфинал в Пазарджик

Йоана Константинова и Ванеса Влахова са на четвъртфинал в Пазарджик

  • 23 сеп 2025 | 21:25
  • 643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 60795
  • 120
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 17333
  • 30
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 11655
  • 33
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 5108
  • 2
Официално: Тодор Янчев поема младежите

Официално: Тодор Янчев поема младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 3638
  • 3
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 5575
  • 6