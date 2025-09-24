Пет отбора ще участват в елита на Държавното първенство по ръгби

Пет отбора ще участват в елита на Държавното първенство по ръгби за мъже за предстоящия сезон 2025/2026, който стартира на 19 октомври. Шесткратният национален първенец Балкански котки (Берковица) ще защитава титлата си, която спечели през май, а другите четири състава са Валяците (Перник), Янтра (Габрово) и столичните НСА и Локомотив.

В първия кръг Валяците приема Локомотив, а НСА е домакин на Янтра. Балкански котки почива, а във втория кръг на 9 ноември ще посрещне Валяците в първата си среща от кампанията.

Две седмици преди началото на клубния сезон националният отбор на България за мъже ще играе срещу Турция в откриващия си мач за 2025/2026 от Група С на Европейската конференция по ръгби. Двубоят ще се състои на 4 октомври от 15:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Дебют на кормилото на състава ще направи новият старши треньор Ивайло Иванов, който беше назначен през август. Той замени напусналия в средата на май френски специалист Ромен Балмис, а в щаба му като помощник-треньор влиза бившият грузински национал Карлен Асиешвили, както и кондиционният спец Николай Костадинов и физиотерапевтите Дарина Дахариева и Пол Луби.

"Трикольорите" се събират на подготвителен лагер през следващата седмица.