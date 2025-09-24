Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

МАРТО БОЙЧЕВ С НАГРАДА ЗА ИГРАЧ НА КРЪГА
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Пет отбора ще участват в елита на Държавното първенство по ръгби

Пет отбора ще участват в елита на Държавното първенство по ръгби

  • 24 сеп 2025 | 12:28
  • 653
  • 0
Пет отбора ще участват в елита на Държавното първенство по ръгби

Пет отбора ще участват в елита на Държавното първенство по ръгби за мъже за предстоящия сезон 2025/2026, който стартира на 19 октомври. Шесткратният национален първенец Балкански котки (Берковица) ще защитава титлата си, която спечели през май, а другите четири състава са Валяците (Перник), Янтра (Габрово) и столичните НСА и Локомотив.

В първия кръг Валяците приема Локомотив, а НСА е домакин на Янтра. Балкански котки почива, а във втория кръг на 9 ноември ще посрещне Валяците в първата си среща от кампанията.

Две седмици преди началото на клубния сезон националният отбор на България за мъже ще играе срещу Турция в откриващия си мач за 2025/2026 от Група С на Европейската конференция по ръгби. Двубоят ще се състои на 4 октомври от 15:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Дебют на кормилото на състава ще направи новият старши треньор Ивайло Иванов, който беше назначен през август. Той замени напусналия в средата на май френски специалист Ромен Балмис, а в щаба му като помощник-треньор влиза бившият грузински национал Карлен Асиешвили, както и кондиционният спец Николай Костадинов и физиотерапевтите Дарина Дахариева и Пол Луби.

"Трикольорите" се събират на подготвителен лагер през следващата седмица.

Следвай ни:

Още от Други спортове

В София стартира десетото издание на Европейската седмица на спорта

В София стартира десетото издание на Европейската седмица на спорта

  • 23 сеп 2025 | 21:54
  • 964
  • 0
Никалъс ван дер Мерве се класира 13-и в индивидуалния старт по часовник на Световното

Никалъс ван дер Мерве се класира 13-и в индивидуалния старт по часовник на Световното

  • 23 сеп 2025 | 19:29
  • 947
  • 0
Феноменът австралийски футбол - любовта на цял континент

Феноменът австралийски футбол - любовта на цял континент

  • 23 сеп 2025 | 14:54
  • 1013
  • 0
Трето място за България в отборното класиране при мъжете на Световното по канадска борба

Трето място за България в отборното класиране при мъжете на Световното по канадска борба

  • 23 сеп 2025 | 13:55
  • 602
  • 0
Раздадоха 6 "уайлд карти" за Световната купа по шахмат

Раздадоха 6 "уайлд карти" за Световната купа по шахмат

  • 23 сеп 2025 | 12:54
  • 700
  • 0
България прие Балканския шампионат по спускане в планинското колоездене

България прие Балканския шампионат по спускане в планинското колоездене

  • 23 сеп 2025 | 12:02
  • 610
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 60637
  • 120
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 17281
  • 30
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 11580
  • 33
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 5063
  • 2
Официално: Тодор Янчев поема младежите

Официално: Тодор Янчев поема младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 3619
  • 3
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 5527
  • 6