"Макс про" откри най-новия тенис комплекс в Пловдив и получи признание от спортния министър

С бляскаво събитие, много гости и официални лица, тенис клуб „Макс про“ официално откри най-новия и модерен тенис комплекс в Пловдив. „Макс про“ превърна пустеещите площи край Гребната база в спортен оазис – модерна база с четири обновени клей корта, трибуни, съблекални, фитнес и зона за почивка. Клубът изгради още шест нови корта – 3 клея и 3 харда – в двора на спортната зала на Университета по хранителни технологии.

Идеята за изграждането на този модерен комплекс се ражда преди няколко години, когато група тенис ентусиасти, водени от националния треньор и председател на клуба Серафим Грозев, решават да създадат място, където тенисът ще бъде представен на най-високо ниво. Целта им е не просто да изградят добри условия за игра, а да създадат сплотена тенис общност, обединена от общи ценности и любов към спорта.

За първи път в Пловдив тук се изградиха и две открити падел игрища и игрище за пикълбол – още една крачка напред в мисията на клуба да предлага спорт на световно ниво. Преди откриването клубът получи признание от държавата и специално отличие от Министерството на младежта и спорта: „На Тенис клуб „Макс Про – 2020“ с благодарност за инвестициите в спортна инфраструктура“. Плакетът е подписан от спортния министър Иван Пешев като признание за ролята на клуба в развитието на спорта в Пловдив и страната.

Откриването събра официални лица от два кметски екипи – предходния и настоящия, което показва значимостта на проекта и приноса на клуба за изграждането на нова спортна инфраструктура. Сред гостите бяха зам.-кметовете на община Пловдив Николай Бухалов и Иван Стоянов, районните кметове на „Западен“ Тони Стойчева и на „Централен“ Георги Стаменов. Да поздравят „Макс про“ бяха доишли бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров и неговите заместници от предходния екип зам.-кметове Стефан Стоянов и Георги Титюков. Специален гост на събитието бе и ректорът на УХТ проф. д.н. инж. Галин Иванов, който е запален тенесист и почитател на аристократичната игра.

„Макс про“ е лидер в българския тенис и негови състезатели достигат до участие във всички големи шлемове за юноши и девойки, класират се в ТОП 15 на световната ранглиста и печелят десетки титли на държавни и международни първенства.

„Тези успехи закономерно повишават интереса към нашата школа и ни мотивират да развиваме още повече млади таланти на световно ниво,“ сподели председателят на клуба и национален треньор Серафим Грозев.

По думите му вратите на клуба са отворени за всеки, който споделя тяхната страст към спорта. Предстои комплексът да бъде разширен с прилежащата спортна зала, която под бранда „Макс Про Арена“ ще предлага тренировки по футбол, баскетбол, волейбол, пикълбол, групови занимания и фитнес. Планира се и създаването и на заведение с акцент върху здравословното хранене за спортуващи и родители.