Юлияна Янева ще получи премия от БФ Борба

По-рано днес в официалния уебсайт на Българската федерация по борба бе публикувана информация, че единствената ни медалистка от изминалото световно първенство за мъже и жени, Юлияна Янева, ще получи премия.

Юлияна Янева след схватките в Загреб: Около мен винаги е драматично

Припомняме, че след четири успеха в пет срещи Янева стигна до среброто в категория до 68 килограма. За този успех европейската шампионка от 2023-а ще получи премия от 75 000 лева. В съобщението в уебсайта на БФ Борба се споменава още, че Милен Марков е изключен от съдийската колегия на федерацията, а националът в класическия стил Даниел Александров ще се подложи на операция, която ще бъде покрита финансово от БФ борба.

Вижте съобщението:

"1. Управителният съвет на БФБ гласува премии за медалистите от Световни първенства по борба, както следва:

100 000 лв. за златен медал;

75 000 лв. за сребърен медал;

50 000 лв. за бронзов медал.

Съгласно това решение, Юлиана Янева се награждава със 75 000 лв. за спечеления сребърен медал на Световното първенство.

2. Управителният съвет гласува изключването на Милен Марков от съдийската колегия и ще изпрати официално писмо до UWW (Световна федерация по борба), с което да бъде изваден като член на комисия в UWW.

(Той беше председател на съдийската колегия при ръководството на Гриша Ганчев и неговия син Данаил Ганчев.)

3. Управителният съвет гласува да предложи и поеме операцията на Даниел Александров, който се състезава на Световното първенство със скъсани връзки. С този акт той доказа истинския български дух и отдаденост към спорта, докато други избраха да бойкотират Българската федерация по борба и държавата."