Джейк Пол и Танк Дейвис със залог за 2 милиона долара за предстоящия им мач

Джейк Пол и Джервонта „Танк“ Дейвис вероятно ще получат солидни хонорари за демонстративния си двубой, насрочен за излъчване по Netflix na 14-и ноември, но бойците вдигнаха залозите със страничен облог на стойност 2 милиона долара.

Залогът се случи, след като стриймърът Ейдин Рос, който се появи на пресконференцията преди мача заедно с Пол, първо се опита да увеличи своя залог с Дейвис за двубоя. Очевидно преди това те са се договорили за залог от 200 000 долара, като сумата ескалира по време на размяната на реплики между бойците на сцената.

„Много те уважавам, Джервонта, но искам да сключа страничен залог с теб“, каза Рос „Залагам, че Джейк ще спечели. Да кажем 250 000 долара.“

Дейвис не трепна и веднага отговори, като предложи да вдигне залога още повече.

„Да бъдат 500 000 долара“, каза Дейвис.

Тази сума привлече вниманието на Ross, който се поколеба да рискува толкова много пари, но за щастие Пол беше там, за да го подкрепи. Нещо повече, Пол реши, че 500 000 долара не са достатъчни за мач от такъв мащаб.

„Няма проблем. Нека ги направим милион“, каза Пол. „Лесна работа.“

Дейвис отново прие с удоволствие и извика: „Нека бъдат 2 [милиона] долара“, което определено предизвика реакции сред присъстващата публика.

Пол прие залога и след това попита Ross какво планират да си купят, след като спечели мача.

От своя страна, Дейвис не разкри своя списък с желания, ако се прибере у дома с допълнителни 2 милиона долара, но намекна, че може да дари част от парите за благотворителност.

Не всички, разбира се, а само част от тях, което доведе до най-забавната реплика по време на цялата пресконференция.

„2 милиона долара? Дори не мога да кажа [какво бих си купил], защото шибаняците ще ме намразят за това“, каза Дейвис. „Така че ще си трая. Може да ги даря.“

„Няма да даря 2 милиона долара. Аз идвам от гетото. Няма да го направя. Ще дам нещо, но не и 2 милиона. Не съм чак толкова богат.“

Дейвис дори стигна дотам, че се опита да сключи още един страничен залог с бизнес партньора на Пол и съосновател на Most Valuable Promotion, Nakisa Bidarian, но той твърдо отказа да залага на мача.

Може би най-интересният обрат в цялата тази сага е, че технически, тъй като двубоят се провежда като демонстративен, няма победител или губещ. Въпреки това, нокаутът очевидно решава изхода от мача, а Bidarian разкри в понеделник, че въпреки че резултатът няма да бъде записан в статистиката на нито един от бойците, край ринга ще има трима съдии, които ще точкуват двубоя.

Да се надяваме, че това ще важи, когато дойде време Дейвис или Пол да приберат парите от залога.

Джейк Пол демонстрира огромно предимство в размерите спрямо Джервонта „Танк“ Дейвис по време на първата им среща лице в лице в понеделник.