Янис Адетокунбо планира да играе в Европа

Гръцката баскетболна звезда Янис Адетокунбо не крие, че би се върнал да играе в Европа на даден етап от кариерата си.

"Завършихме трети на Европейското първенство. За мен нищо не се променя, аз винаги опитвам да бъда същия човек", каза баскетболистът на Милуоки Бъкс пред гръцкото издание Sport24.gr, след като националният отбор на Гърция спечели бронзовите медали на шампионата на Стария континент по-рано този месец.

"Винаги съм мечтал за успех с държавния тим. Това беше нещо, което липсваше в кариерата ми. Бях много щастлив, защото и хората в страната бяха много щастливи", продължи Адетокунбо.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ: Το BACKSTAGE της ανεπανάληπτης συνέντευξης στο SPORT24 https://t.co/E5uTqUh5MJ — SPORT24 (@sport24) September 23, 2025

По повод селекционера на гръцкия състав Василис Спанулис, Янис Адетокунбо коментира: "Сътрудничеството ни беше изключително".

"Да, искам да играя в Европа. Ако условията и моментът са точните, ще го направя", заяви 30-годишният играч, който се подготвя за 13-тия си сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Следвай ни:

Снимки: Imago