В София стартира десетото издание на Европейската седмица на спорта

  • 23 сеп 2025 | 21:54
  • 214
  • 0
Десетото юбилейно издание на Европейската седмица на спорта #BeActive бе открито в зала "Асикс Арена" в София. Стотици деца и млади хора се включиха в спортния панаир, който ще продължи и в сряда, 24 септември. Над 30 спортни федерации и клубове представиха дейността си чрез демонстрации и информационни щандове.

"Радостно е, че вече цяло десетилетие България е част от тази мащабна европейска инициатива, която вдъхновява милиони хора да бъдат по-активни и по-здрави. Благодарение на тази кампания хиляди български деца и млади хора вече са открили радостта и ползата от спорта чрез #BeActive. Сигурен съм, че заедно ще превърнем Европейската седмица на спорта в истински празник на активния живот", каза заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, който даде старта на кампанията.

Младенов изказа благодарност към всички спортни федерации, клубове и българските шампиони, подкрепили инициативата.

"Вашето присъствие е от изключително значение, защото именно вие сте пример за воля, постоянство и отдаденост", допълни зам.-министър Младенов.

На събитието присъстваха зам.-министър Димитър Георгиев и множество успешни български спортисти – футболистът Благой Георгиев, бронзовата олимпийска медалистка по художествена гимнастика Ренета Камберова, световният вицешампион по бокс Рами Киуан, волейболистът Теодор Салпаров, световният и европейски шампион по борба Иво Ангелов, третата в света на сабя Йоана Илиева, европейската вицешампионка по джудо Ивелина Илиева, младата надежда в плуването Петър Мицин и паралимпийката Стела Енева.

Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност сред гражданите на ЕС. Национален координатор за България е Министерството на младежта и спорта, а проектът се реализира с финансиране по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

