Резултати, голмайстори и класиране след 7-ия кръг на Елитната група до 15 години

Левски - ЦСКА 1948 2:0
1:0 Георги Тодоров (11')
2:0 Явор Славчев (15')
Дунав - Национал 0:3
0:1 Иван Дедев (6')
0:2 Александър Станчев (19')
0:3 Филип Ангелов (64')
Добруджа - Славия 0:2
0:1 Адриан Стамов (14')
0:2 Антон Спасов (82')
Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 2:3
1:0 Алекс Цинигаров (12')
1:1 Борислав Хюремов (24')
1:2 Кирил Чотров (29')
2:2 Асен Стоянов (63')
2:3 Мартин Тодоров (71')
Спартак (Варна) - Шипка Старс 1:0
1:0 Данаил Илиев (52')
Етър - Септември 0:2
0:1 Давид Георгиев (16')
0:2 Давид Георгиев (67')
ЦСКА - Академик (Пловдив) 3:1
0:1 Илия Йорданов (33')
1:1 Петър Цуков (50')
2:1 Матей Капитански (54')
3:1 Петър Цуков (69')
Черно море - Лудогорец 1:3
0:1 Денислав Петров (15')
0:2 Йоан Йорданов (27')
0:3 Александър Димитров (44')
1:3 Самуил Атанасов (60')