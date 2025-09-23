ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

Дублиращият отбор на ЦСКА удари с 4:1 Етър в среща от деветия кръг на Втора лига. Мачът в Драгалевци беше изгледан на живо от Густаво Бусато, Леандро Годой и Петър Занев. "Червените", водени от Даниел Моралес, имаха пълно превъзходство и логично победиха с голям резултат.

Срещата обаче не започна добре за столичани, като в 12-ата минута Стивън Стоянчов пресече върната към вратаря Даниел Николов топка и намери мрежата - 1:0 за "болярите". В 21-ата минута Георги Чорбаджийски изравни с хубав удар извън наказателното поле. В 35-ата минута Симеон Матов посрещна центриране от корнер и с глава покачи на 2:1. Скоро след това Мартин Стойчев от ЦСКА II можеше да реализира, но вратарят Никола Виденов изби удара му в гредата.

В 54-ата минута Илиян Антонов направи 3:1 след отличен пробив на Иван Тасев. В 76-ата Марк-Емилио Папазов остана срещу вратаря на Етър, но последният успя да спаси изстрела му. Гостите бяха близо до втори гол, но шут на Росен Иванов беше уловен от вратаря на "червените". В самия край Радослав Живков излезе на чиста позиция и не сбърка - 4:1 за тима на Моралес.