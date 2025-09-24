Виляреал смълча "Санчес Писхуан"

Виляреал излезе на трето място в класирането на Ла Лига след трудна победа с 2:1 над Севиля. Успеха на "Рамон Санчес Писхуан" дойде с късно попадение на Манор Соломон, негово първо след привличането му в тима. "Жълтата подводница" събра 13 точки и изпревари Еспаньол, а Севиля е на 10-а позиция с актив от 7 точки.

Двата отбора изиграха интересен мач, в който положенията пред вратите постоянно се редуваха. Севилци се оказаха в ролята на догонващи след попадение на Тани Олувасей в 17-ата минута и след това показаха, че имат сериозен потенциал в атака. Домакините пропуснаха няколко чисти положения, преди Джибрил Соу да изравни в 51-вата минута, но последната дума имаше Манор Соломон.

Олувасей пропиля ранен шанс за Виляреал, но се реваншира в 17-ата минута, когато завърши с гол перфектна атака на гостите. Серхи Кардона достави ниско центриране от левия фланг и канадецът изпревари Одисеас Влаходимос, пращайки топката в мрежата.

Последваха силни минути за Севиля и няколко възможности, от които домакините не се възползваха. Малко преди почивката силен изстрел на Неманя Гудел премина на сантиметри от целта.

В 51-вата минута продължителна атака на Севиля завърши с изравнително попадение. Защитата на Виляреал не се ориентира при центриране отдясно и лошо отбитата топка попадна на крака на Джибрил Соу, а той с мощен шут я насочи до гредата - 1:1.

Развръзката в двубоя настъпи в 86-ата минута. Гола отбеляза Манор Соломон, но по-голямата заслуга е на Жорж Микаутадзе. Грузинският национал направи великолепен рейд по дясното крило и поднесе топката на крака на своя съотборник, който донесе трите точки на Виляреал.

Снимки: Gettyimages