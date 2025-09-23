Популярни
  • 23 сеп 2025 | 16:31
  • 1457
  • 2
БФС насрочи две пресконференции: ще има хора от "Национална полиция" и НАП

Българският футболен съюз ще даде две пресконференции в сряда, 24 септември, съобщиха от централата. Първата от тях ще бъде от 11:00 часа в конферентната зала на първия етаж в сградата на Националната агенция по приходите (София, бул. "Цариградско шосе" 111). Тя ще бъде по повод проверка за участие на футболни лица в т.нар. "черно тото". Участие в нея ще вземат представители на БФС, НАП и Главна дирекция "Национална полиция".

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови
Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Втората пресконференция ще бъде след края на предвидения Изпълнителен комитет. Ръководството на централата се събира в 11:00 часа на Националната футболна база в Бояна. След края на Изпълкома ще бъдат съобщени взетите от проведената среща решения.  

