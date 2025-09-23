Синер срещу Чилич в първия кръг в Пекин

Яник Синер ще се изправи срещу Марин Чилич на турнира от категория АТР 500 в Пекин в първия си мач след загубения финал на US Open от Карлос Алкарас. Поставеният под №1 италианец води схемата в китайската столица и научи съперника си след тегления жребий във вторник.

Синер има приятни спомени от турнира ATP 500 на твърди кортове, след като спечели трофея през 2023 г. 24-годишният тенисист, с баланс 37-5 през сезона, ще срещне финалиста от 2011 г. Чилич в първия кръг, а във втория може да играе с притежателя на „уайлд кард“ Джан Джъджън.

Световният №10 Карен Хачанов е евентуален съперник на Синер на четвъртфиналите, а на полуфинал той може да се изправи срещу третия поставен Алекс де Минор или седмия Якуб Меншик. Де Минор, който преследва втората си титла ATP 500 за сезона (след Вашингтон), започва срещу китаеца Буюнчаокете, докато шампионът от Маями Меншик ще играе с Миомир Кецманович.

В долната половина на схемата вторият поставен Александър Зверев започва срещу Лоренцо Сонего и може да поднови съперничеството си с Даниил Медведев на четвъртфиналите. Медведев, който стартира срещу Камерън Нори, води с 13-7 в съперничеството им. Руснакът стигна до финала в Пекин през 2023 г., а Зверев е трикратен полуфиналист.

Четвъртият поставен Лоренцо Мусети и шестият Андрей Рубльов също са в половината на Зверев заедно с Александър Бублик. Мусети, който е финалист в Чънгду, започва срещу мощно сервиращия французин Джовани Мпечи Перикар, а Рубльов срещу Флавио Коболи. И Мусети, и Рубльов, и Бублик ще търсят силни изяви в Китай, за да подсилят шансовете си за класиране за Финалите на АТР.

Младите звезди Шан Джунчън и Лиърнър Тиен също са в схемата. Китайският „уайлд кард“ притежател Шан продължава завръщането си след контузия срещу квалификант, а Тиен ще се изправи срещу Франсиско Серундоло. Турнирът ATP 500 ще се проведе от 25 септември до 1 октомври.

Снимки: Imago