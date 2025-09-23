Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Георги Иванов и Андрей Петров присъстваха на откриването на Европейска седмица на спорта

Георги Иванов и Андрей Петров присъстваха на откриването на Европейска седмица на спорта

  • 23 сеп 2025 | 15:00
  • 453
  • 0
Георги Иванов и Андрей Петров присъстваха на откриването на Европейска седмица на спорта

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и изпълнителният директор Андрей Петров бяха сред специалните гости, които уважиха церемонията по откриването на Спортен панаир – инициативата, организирана от Министерството на младежта и спорта и даваща началото на 10-ото юбилейно издание на Европейска седмица на спорта.

В продължение на два дни – днес и утре (23-24 септември) – Спортният панаир ще сe проведе в зала “Асикс Арена” в София, където участие ще вземат над 40 спортни федерации. Целта на кампанията е да насърчи активното спортуване, подобряване на физическата активност на населението и популяризиране на здравословното хранене. 

Сред гостите, които уважиха церемонията, бяха още бившият национал Благой Георгиев, бронзовата олимпийска медалистка по художествена гимнастика Ренета Камберова, волейболистът Теодор Салпаров и много други.

Българският футболен съюз участва в събитието със своя иновативен проект – новата футболна стрийт игра Стени4ка: Ball2TheWall, която прави своя дебют и в рамките на UEFA Grassroots Week.

БФС дава началото на нов проект, представя играта "стеничка" на младото поколение
БФС дава началото на нов проект, представя играта "стеничка" на младото поколение

Снимка: bfunion.bg

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Цветомир Найденов поиска всички VAR записи, даде за пример предаване с Майкъл Оуен

Цветомир Найденов поиска всички VAR записи, даде за пример предаване с Майкъл Оуен

  • 23 сеп 2025 | 15:43
  • 2126
  • 1
„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 1410
  • 3
Съдия от Литва ще ръководи първия мач на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа

Съдия от Литва ще ръководи първия мач на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа

  • 23 сеп 2025 | 15:19
  • 323
  • 0
Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  • 23 сеп 2025 | 14:34
  • 1653
  • 2
Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 6-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 23 сеп 2025 | 14:31
  • 965
  • 0
"Вихрен Къп" събира куп отбори от три държави

"Вихрен Къп" събира куп отбори от три държави

  • 23 сеп 2025 | 14:15
  • 694
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 233
  • 0
Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 18601
  • 58
„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

„Вабанк“: От какъв треньор има нужда ЦСКА

  • 23 сеп 2025 | 15:39
  • 1410
  • 3
Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

  • 23 сеп 2025 | 11:29
  • 9203
  • 8
Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

Делова ще премине допълнителни прегледи заради контузия

  • 23 сеп 2025 | 14:34
  • 1653
  • 2
Лудогорец пристигна в Швеция без Недялков

Лудогорец пристигна в Швеция без Недялков

  • 23 сеп 2025 | 13:32
  • 7533
  • 4