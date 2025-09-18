БФС дава началото на нов проект, представя играта "стеничка" на младото поколение

Българският футболен съюз дава началото на нова инициатива, която трябва да покаже на младите една позабравена игра, популярна през 70-те, 80-те и 90-те години – играта на "Стеничка". В рамките на Европейската седмица на спорта и UEFA Grassroots Week (22–29 септември) София ще бъде домакин на премиерата на един изцяло нов и иновативен спортен проект – футболната стрийт игра Стени4ка: Ball2TheWall.

Съчетаваща в себе си динамиката на футбола, уличната култура и духа на общността, Стени4ка ще направи своя дебют в рамките на Спортния панаир, организиран от Министерството на младежта и спорта в зала “Асикс Арена” в София на 23-24 септември.

Играта Стени4ка няма възрастови и полови ограничения, като нейната мисия е да насърчава активния начин на живот и социалната ангажираност на младите хора. Гостите на Спортния панаир на 23-24 септември ще имат възможност да изпробват играта, да демонстрират своите умения и да спечелят награди.

“Проектът Стени4ка е част от мисията на Българския футболен съюз да направи любимата игра достъпна за всички в различните й форми. Чрез Стени4ка искаме да дадем на младите хора нова причина да спортуват, да се събират заедно и да бъдат активни. Гордост е, че тази нова игра е създадена именно в България и сега ще бъде представена в рамките на UEFA Grassroots Week”, заяви изпълнителният директор на БФС Андрей Петров.