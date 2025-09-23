Феноменът австралийски футбол - любовта на цял континент

Няколко различни игри носят името футбол и доста от тях приличат повече на ръгби, но не и най-близкия до нас вариант, който пък в Щатите е наричан сокър. Мнозина са чували, че има и австралийски футбол, но не всички са наясно какво всъщност представлява този колективен спорт.

Но преди да се правят прогнози за мачове от AFL, човек трябва да е наясно какво представляват Aussie Rules и защо заслужават внимание.

За начало, това е най-популярният спорт в Австралия, а не ръгби, който е №2. Играе се и от жени. А в края на месеца вълнението на феновете на Зеления континент ще се покачи до точката на кипене - престои големият финал в AFL. Това ни дава повод да погледнем по-отблизо към тази интересна и специфична игра, която е истински феномен в земята на кенгуруто.

Aussie Rules - с какво се отличава от другите видове футбол?

И в този колективен спорт е позволено да се използват ръце - ето я първата голяма разлика с това, което ние наричаме футбол. Всъщност, допирните точки със “сокъра” са много по-малко, отколкото с ръгби, американски футбол и галски футбол. При всички е позволено не само да се използват горните крайници, но и да се тича с топка в ръце. Формата на основната врата при Aussie Rules също така напомня доста на целта, която се опитват да поразят ръгбистите и играчите в щатския футбол.

Да се спрем на основните правила, които трябва да знаете за австралийския футбол. Някои от тях са особено любопитни.

Игрището е овално

Това е особеност, която не се среща при другите видове футбол. Австралийският се играе на овално игрище с огромни размери. Дължината варира между 140 и 180 метра, а ширината - между 110 и 155 м.

Колко души участват и колко продължава мачът?

Всеки отбор разполага с по 18 души. При терен с толкова големи размери това изглежда напълно логично. Топката също е с овална форма, както при ръгбито и американския футбол. Мачът е разделен на 4 части, всяка от които продължава по 20 минути, като се предвижда и добавка от страна на съдията при необходимост.

Четири вертикални греди оформят целта

Вратата в австралийския футбол отново напомня на разновидностите в Англия или Ирландия с високите си вертикални стълбове. Но те не са две, а цели четири. Централната цел се намира между двете вътрешни греди, които са и по-високи от външните.

Как се броят точките в мача?

Има значение къде ще бъде изпратена топката - ако е между цвете централни греди, това носи 6 точки. Попадение в една от двете странични врати също добавя към актива на отбора, но само една точка.

Придвижването на топката е специфично

Топката може да се носи в ръце, но трябва да се тупка върху терена на всеки 15 метра. Ако играчът продължи бягането с топка в ръце по-дълго, това е нарушение. Подаването чрез хвърляне не е позволено. Пасовете се осъществяват или с ритане, или като едната ръка удря топката с юмрук.

Също така подобно на ръгби и американски футбол австралийският вариант позволява доста сериозен физически контакт. Нещо повече - не просто е легално, а дори се смята за умение да скочиш така, че да се покачиш върху раменете на съперника.

Има съществени разлики с ръгби и американски футбол. В първия случай топката се подава с ръце само назад и настрани, като може да се рита с крак напред. Във втория топката се подава само напред най-често от куотърбек (или се прехвърля на ръка за тичане по земя), като има изключения за пас от (и помежду) други играчи, но те са изключения.

Това е спорт №1 в Австралия

Няма шега - тази игра е национален феномен. Въпреки че има прилика с други видове футбол, австралийският е изцяло местно творение, а правилата са установени още през 1858 г. в Мелбърн.

Мачовете по австралийски футбол генерират най-голям интерес. Гранд финалът на AFL, който обичайно се провежда на MCG (Мелбърн Крикет Граунд, на снимката горе), редовно събира около 100 хиляди души по трибуните.

Телевизионните права в Австралийската футболна лига струват най-много в сравнение с други професионални първенства в страната. Така например за периода 2025-2031 сделката за продажбата им е на стойност от 4,5 милиарда австралийски долара, което се равнява на близо 3 милиарда щатски долара. Шампионът получава над 1 милион в местна валута за успеха си в Гранд финала, а за автора на гола на сезона също е предвидена специална премия.

Aussie Rules са дълбоко вкоренени в традициите на местните хора. Това се отнася за всички части на страната - Нов Южен Уелс, Виктория, Западна Австралия, Тасмания. Вярно е, че в последно време футболът, т.е. сокърът, започва да печели повече популярност сред децата, но при възрастните, били те професионалисти или аматьори, с най-висок брой сред практикуващите е австралийският футбол.

А има ли тази игра почитатели и извън Зеления континент?

Честно казано, Aussie rules си остава местен феномен, макар и реално да обхваща цял един материк. Поради сходството с някои правила на галския футбол, австралийският му братовчед печели симпатии и в Ирландия. Но все пак си остава предимно австралийска страст, която има потенциала да покорява и нови територии.

