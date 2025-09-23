Трето място за България в отборното класиране при мъжете на Световното по канадска борба

Българският отбор при мъжете се класира на трето място в отборната надпревара след четирите състезателни дни на Световното първенство по канадска борба, което приключи в Албена.

Златни медали за страната ни спечелиха Красимир Костадинов (до 100 кг с дясна ръка) и Сашо Андреев (до 90 кг с дясна ръка). Йордан Цонев донесе две вицешампионски титли в категория доо 110 кг при мъжете с лява и дясна ръка, същото стори и Сашо Андреев (до 90 кг с лява ръка). Така България стъпи на третото място на почетната стълбичка, като пред атлетите ни се наредиха тези на Грузия (2-о място) и Казахстан (1-о място).

При жените Димитрина Петрова завоюва единствената титла за страната ни. Нашето момиче стори това в категория до 60 кг с дясна ръка без да допусне нито една загуба по пътя си към върха.

С 9 медала за България приключи 27-ото Световно първенство за хора в неравностойно положение в Албена! Две световни титли за Павел Кръстев, който бе безапелационен при хората с визуални увреждания, сребърен медал за Тилка Кайрякова и бронзови за Лада Хаджиева(2), Маргарита Дабева, Зифет Неби, Камелия Добрева и Тилка Кайрякова.

При ветераните страната си завоюва второ място в отборното класиране при жените след двата златни медала на Елена Димитрова и двете сребърни отличия на Жана Ненова. Ивелин Милев триумфира при мъжете-ветерани с дясна ръка, а с лява спечели сребро. Даниел Живков пък завърши втори в категория до 80 кг и по този начин затвори надпреварата при ветераните, като България приключи с 9 отличия.

В първите дни на надпреварата юношите ни също се представиха повече от достойно, като и там световна титла за България донесе Георги Колев в категория до 65 кг. с дясна ръка. Иво Рашев стигна до два бронза с лява и дясна ръка при младежите до 100 кг, а Стефан Стефанов стана трети в категория над 90 кг при юношите.

Общо равносметката за България е 26 медала от 46-ото Световно първенство по канадска борба и 27-ото Световно първенство за хора в неравностойно положение, което се проведе в Албена. В него взеха участие над 1800 атлети от 60 държави, а страната ни отново показа силата си в този спорт.