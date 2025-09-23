Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Трето място за България в отборното класиране при мъжете на Световното по канадска борба

Трето място за България в отборното класиране при мъжете на Световното по канадска борба

  • 23 сеп 2025 | 13:55
  • 224
  • 0
Трето място за България в отборното класиране при мъжете на Световното по канадска борба

Българският отбор при мъжете се класира на трето място в отборната надпревара след четирите състезателни дни на Световното първенство по канадска борба, което приключи в Албена.

Златни медали за страната ни спечелиха Красимир Костадинов (до 100 кг с дясна ръка) и  Сашо Андреев (до 90 кг с дясна ръка). Йордан Цонев донесе две вицешампионски титли в категория доо 110 кг при мъжете с лява и дясна ръка, същото стори и Сашо Андреев (до 90 кг с лява ръка). Така България стъпи на третото място на почетната стълбичка, като пред атлетите ни се наредиха тези на Грузия (2-о място) и Казахстан (1-о място).

При жените Димитрина Петрова завоюва единствената титла за страната ни. Нашето момиче стори това в категория до 60 кг с дясна ръка без да допусне нито една загуба по пътя си към върха.

С 9 медала за България приключи 27-ото Световно първенство за хора в неравностойно положение в Албена! Две световни титли за Павел Кръстев, който бе безапелационен при хората с визуални увреждания, сребърен медал за Тилка Кайрякова и бронзови за Лада Хаджиева(2), Маргарита Дабева, Зифет Неби, Камелия Добрева и Тилка Кайрякова.

При ветераните страната си завоюва второ място в отборното класиране при жените след двата златни медала на Елена Димитрова и двете сребърни отличия на Жана Ненова. Ивелин Милев триумфира при мъжете-ветерани с дясна ръка, а с лява спечели сребро. Даниел Живков пък завърши втори в категория до 80 кг и по този начин затвори надпреварата при ветераните, като България приключи с 9 отличия.

В първите дни на надпреварата юношите ни също се представиха повече от достойно, като и там световна титла за България донесе Георги Колев в категория до 65 кг. с дясна ръка. Иво Рашев стигна до два бронза с лява и дясна ръка при младежите до 100 кг, а Стефан Стефанов стана трети в категория над 90 кг при юношите.

Общо равносметката за България е 26 медала от 46-ото Световно първенство по канадска борба и 27-ото  Световно първенство за хора в неравностойно положение, което се проведе в Албена. В него взеха участие над 1800 атлети от 60 държави, а страната ни отново показа силата си в този спорт.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 14759
  • 37
Tитла за България в последния ден от Световното първенство по канадска борба в Албена!

Tитла за България в последния ден от Световното първенство по канадска борба в Албена!

  • 22 сеп 2025 | 20:11
  • 1612
  • 0
София ще е домакин на първото българско кеч шоу

София ще е домакин на първото българско кеч шоу

  • 22 сеп 2025 | 14:56
  • 1061
  • 1
Данаил Полишев завърши на 28-о място на рапира на турнир по фехтовка в Румъния

Данаил Полишев завърши на 28-о място на рапира на турнир по фехтовка в Румъния

  • 22 сеп 2025 | 13:02
  • 540
  • 0
Седем национали ще участват на международен турнир по бадминтон за мъже и жени в Хърватия

Седем национали ще участват на международен турнир по бадминтон за мъже и жени в Хърватия

  • 22 сеп 2025 | 12:24
  • 1451
  • 0
Лечева: Костадинова продължава да взима заплата и не осъзнава проблема

Лечева: Костадинова продължава да взима заплата и не осъзнава проблема

  • 22 сеп 2025 | 10:35
  • 6347
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 14759
  • 37
Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

  • 23 сеп 2025 | 11:29
  • 6696
  • 5
Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

  • 23 сеп 2025 | 11:12
  • 9345
  • 7
Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

  • 23 сеп 2025 | 09:52
  • 9682
  • 17
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

  • 22 сеп 2025 | 23:56
  • 43253
  • 49
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 102195
  • 126