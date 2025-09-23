Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

  • 23 сеп 2025 | 11:29
  • 599
  • 0

Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов коментира изявлението на Стефка Костадинова от по-рано днес, в което легендарната ни лекоатлетка твърди, че новоизбраният председател на БОК Весела Лечева “се опитва да преиначи ситуацията”.

Ето изразената от Данаил Димов официална позиция:

“Уважаеми колеги,

Във връзка с отправени въпроси за позиция на новоизбраното ръководство на БОК относно изявление в писмена форма от страна на г-жа Стефка Костадинова, генералният секретар г-н Данаил Димов коментира следното:

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията
Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

„С днешното си изявление г-жа Стефка Костадинова се самоизобличава и показва пред цялата българска общественост, че именно тя стои зад съдебните дела, които въвличат Българския олимпийски комитет в безпрецедентна ситуация.

Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението, крие се от спортната общественост и използва всевъзможни трикове за удържане на властта.

Лечева: Костадинова продължава да взима заплата и не осъзнава проблема
Лечева: Костадинова продължава да взима заплата и не осъзнава проблема

Още на 17 май 2025 г. г-жа Костадинова научи решението на МОК. То беше възможност за нея да запази както собствената си репутация, така и тази на Българския олимпийски комитет.

През всичките тези месеци новоизбраният председател Весела Лечева и Изпълнителното бюро настояваха за съвместен преходен период на управление в интерес на българския спорт и олимпийско движение.

Весела Лечева: Грозят ни санкции да се състезаваме под неутрален флаг
Весела Лечева: Грозят ни санкции да се състезаваме под неутрален флаг

Спортменството не се изчерпва с декларации и припомняне на минали успехи. То се доказва всеки ден“.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Други спортове

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 6477
  • 16
Tитла за България в последния ден от Световното първенство по канадска борба в Албена!

Tитла за България в последния ден от Световното първенство по канадска борба в Албена!

  • 22 сеп 2025 | 20:11
  • 1427
  • 0
София ще е домакин на първото българско кеч шоу

София ще е домакин на първото българско кеч шоу

  • 22 сеп 2025 | 14:56
  • 979
  • 1
Данаил Полишев завърши на 28-о място на рапира на турнир по фехтовка в Румъния

Данаил Полишев завърши на 28-о място на рапира на турнир по фехтовка в Румъния

  • 22 сеп 2025 | 13:02
  • 528
  • 0
Седем национали ще участват на международен турнир по бадминтон за мъже и жени в Хърватия

Седем национали ще участват на международен турнир по бадминтон за мъже и жени в Хърватия

  • 22 сеп 2025 | 12:24
  • 1424
  • 0
Лечева: Костадинова продължава да взима заплата и не осъзнава проблема

Лечева: Костадинова продължава да взима заплата и не осъзнава проблема

  • 22 сеп 2025 | 10:35
  • 5979
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

  • 22 сеп 2025 | 22:27
  • 179262
  • 373
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

  • 22 сеп 2025 | 23:56
  • 38572
  • 38
Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

Моци: Чака ни тежък мач, но дано вземем нещо

  • 23 сеп 2025 | 09:52
  • 3974
  • 4
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 97948
  • 126
Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, Весела Лечева се опитва да преиначи ситуацията

  • 23 сеп 2025 | 09:46
  • 6477
  • 16