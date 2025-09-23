Генералният секретар на БОК: Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението

Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов коментира изявлението на Стефка Костадинова от по-рано днес, в което легендарната ни лекоатлетка твърди, че новоизбраният председател на БОК Весела Лечева “се опитва да преиначи ситуацията”.

Ето изразената от Данаил Димов официална позиция:

“Уважаеми колеги,

Във връзка с отправени въпроси за позиция на новоизбраното ръководство на БОК относно изявление в писмена форма от страна на г-жа Стефка Костадинова, генералният секретар г-н Данаил Димов коментира следното:

„С днешното си изявление г-жа Стефка Костадинова се самоизобличава и показва пред цялата българска общественост, че именно тя стои зад съдебните дела, които въвличат Българския олимпийски комитет в безпрецедентна ситуация.

Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението, крие се от спортната общественост и използва всевъзможни трикове за удържане на властта.

Още на 17 май 2025 г. г-жа Костадинова научи решението на МОК. То беше възможност за нея да запази както собствената си репутация, така и тази на Българския олимпийски комитет.

През всичките тези месеци новоизбраният председател Весела Лечева и Изпълнителното бюро настояваха за съвместен преходен период на управление в интерес на българския спорт и олимпийско движение.

Спортменството не се изчерпва с декларации и припомняне на минали успехи. То се доказва всеки ден“.

