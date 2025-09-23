Популярни
»
  Националите по ръгби 15 с лагер в "Бояна"

Националите по ръгби 15 с лагер в "Бояна"

  • 23 сеп 2025 | 11:26
  • 126
  • 0
Националите по ръгби 15 с лагер в "Бояна"

Българският национален отбор по ръгби 15 мъже се събира за лагер и мач срещу Турция на 4 октомври

Николай Кючуков, член на щаба на националния отбор по ръгби 15 мъже, съобщава, че отборът ще проведе официален лагер преди предстоящия мач срещу Турция, който ще се играе на 4 октомври 2025 г. в София.

Лагерът ще се състои на националната футболна база в "Бояна" от 30 сетепвмри до 3 октомври. Той е част от подготовката на отбора за международната среща с Турция — ще се работи върху тактика, физическа кондиция и екипна игра.

