Геша: Мачовете в делничните дни са проблем за нас

Септември (Тервел) играе в утре в Разград срещу Лудогорец III. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

„Мачовете в делничните дни са проблем за нас, защото футболистите ни работят и трудно се събираме в оптимален състав. Винаги е сериозно изпитание да се играе срещу отборите, съставени от млади състезатели. Заключението – очаква ни много труден мач. В него е важно за нас е какво ще направим ние. Уверени сме във възможностите си. По-опитния тим сме. Винаги излизаме с амбицията да побеждаваме“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.