Убедително начало за българските тенисисти на турнир до 12 г. от Тенис Европа

Три убедителни победи от три мача постигнаха българските тенисисти на турнира за момчета и момичета до 12 г. от първа категория на Тенис Европа в Бузъу (Румъния).

На сингъл при момчетата Златан Йорданов победи с 6:0, 6:2 Тибериу Трестиану (Румъния), а във втория кръг ще играе срещу Матео Боканеала (Румъния).

Борислав Атанасов разгроми Мариус Лехадус Румъния с 6:0, 6:0, а във втория кръг ще играе срещу Андрей-Даниел Крачун (Румъния).

В надпреварата на двойки Златан Йорданов и Борислав Атанасовспечелиха с 6:1, 6:0 срещу представителите на домакините Едуард Раду/Андрей Станчу.

Татиана Чушева ще започне утре участието си при момичетета. Българката ще играе на сингъл срещу Ана Изабел Чернат (Румъния), а във турнира на двойки ще си партнира с Анастасия Александру (Румъния).

Участието на българските тенисисти на турнира по програмата на БФТ и ММС „Тенисът - спорт за всички". Треньор на родните таланти е Тед Бачев.