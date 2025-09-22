Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Убедително начало за българските тенисисти на турнир до 12 г. от Тенис Европа

Убедително начало за българските тенисисти на турнир до 12 г. от Тенис Европа

  • 22 сеп 2025 | 20:32
  • 529
  • 0
Убедително начало за българските тенисисти на турнир до 12 г. от Тенис Европа

Три убедителни победи от три мача постигнаха българските тенисисти на турнира за момчета и момичета до 12 г. от първа категория на Тенис Европа в Бузъу (Румъния).

На сингъл при момчетата Златан Йорданов победи с 6:0, 6:2 Тибериу Трестиану (Румъния), а във втория кръг ще играе срещу Матео Боканеала (Румъния).

Борислав Атанасов разгроми Мариус Лехадус Румъния с 6:0, 6:0, а във втория кръг ще играе срещу Андрей-Даниел Крачун (Румъния).

В надпреварата на двойки Златан Йорданов и Борислав Атанасовспечелиха с 6:1, 6:0 срещу представителите на домакините Едуард Раду/Андрей Станчу.

Татиана Чушева ще започне утре участието си при момичетета. Българката ще играе на сингъл срещу Ана Изабел Чернат (Румъния), а във турнира на двойки ще си партнира с Анастасия Александру (Румъния).

Участието на българските тенисисти на турнира по програмата на БФТ и ММС „Тенисът - спорт за всички". Треньор на родните таланти е Тед Бачев.

Следвай ни:

Още от Тенис

Вики Томова започна успешно квалификациите в Пекин

Вики Томова започна успешно квалификациите в Пекин

  • 22 сеп 2025 | 14:58
  • 1118
  • 2
Вики Томова изпадна от Топ 100, голям скок за Елизара Янева

Вики Томова изпадна от Топ 100, голям скок за Елизара Янева

  • 22 сеп 2025 | 11:16
  • 1201
  • 1
Отборът на света спечели “Лейвър Къп”

Отборът на света спечели “Лейвър Къп”

  • 22 сеп 2025 | 06:39
  • 6332
  • 1
Донски отпадна в квалификациите на сингъл в Лисабон, но ще играе в основната схема на двойки

Донски отпадна в квалификациите на сингъл в Лисабон, но ще играе в основната схема на двойки

  • 21 сеп 2025 | 21:52
  • 646
  • 0
Медведев отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Ханчжоу

Медведев отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Ханчжоу

  • 21 сеп 2025 | 18:12
  • 1109
  • 0
Стефан Цветков посети базата на ТК Вамос

Стефан Цветков посети базата на ТК Вамос

  • 21 сеп 2025 | 17:33
  • 730
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:1 ЦСКА, гол на Питас

Ботев (Враца) 0:1 ЦСКА, гол на Питас

  • 22 сеп 2025 | 21:35
  • 61440
  • 68
Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

  • 22 сеп 2025 | 19:52
  • 28456
  • 48
Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 93319
  • 67
Стана ясно подреждането до 10-ото място за "Златната топка" при мъжете и жените

Стана ясно подреждането до 10-ото място за "Златната топка" при мъжете и жените

  • 22 сеп 2025 | 21:00
  • 43057
  • 43
България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

  • 22 сеп 2025 | 17:05
  • 29237
  • 29
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 24836
  • 2