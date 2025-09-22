Популярни
  Tитла за България в последния ден от Световното първенство по канадска борба в Албена!

Tитла за България в последния ден от Световното първенство по канадска борба в Албена!

  22 сеп 2025 | 20:11
Tитла за България в последния ден от Световното първенство по канадска борба в Албена!

Световна титла за България в последния ден от Световното първенство по канадска борба в Албена!

Красимир Костадинов беше непобедим в категория до 100 кг при мъжете с дясна ръка. Българският лъв не допусна нито една загуба от началото до края и стъпи на световния връх пред очите на своето семейство!

Георги Колев остана в подножието на медалите и завърши четвърти при мъжете.

Страхотно представяне на младия ни състезател, който приключва надпреварата със злато при юношите с дясна ръка, както и четвърто място при мъжете с дясна ръка.

Пето място завоюва Христо Делиджаков в категория до 75 кг при мъжете. Българинът отстъпи в полуфинала на представителя на грузия Гоча Ситшинава. Чудесно представяне на Делиджаков, който беше и сред реферите на надпреварата.

Димо Димитров стигна до четвъртото място на Световното първенство по канадска борба в Албена! Младият атлет се представи страхотно в категория до 85 кг при мъжете с дясна ръка и остана на крачка от медалите.

При най – тежките Николай Цанков и Митко Петров завършиха съответно на 8 и 9 място.

