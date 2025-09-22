Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Валентин Илиев започва треньорския си път в ЦСКА с гостуване във Враца - на живо със съставите на двата тима и анализа на Евгени Найденов
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан Илиев: Трябва да играем повече футбол

Илиан Илиев: Трябва да играем повече футбол

  • 22 сеп 2025 | 20:06
  • 117
  • 0

Наставникът на Черно море Илиан Илиев даде мнението си след победата с 1:0 срещу Арда (Кърджали) в Стара Загора. Доскорошният национален селекционер похвали "моряците" за влагането на терена, но призна, че не е доволен от играта с топка.

"Спечелихме труден мач, въпреки че играхме много време с човек повече. Чакаш ли да свърши мача, даваш самочувствие на противника. Спечелихме повече с битка, отколкото с футбол. Вкарахме рано гол, трябваше да потърсим втори гол. Важен стратегически мач. Резервите ми са към играта ни с топка. Арда обича да държи топката. Когато не използваш добре, че си с човек повече, да пресираш повече човека с топка, позволява на противника да си подава. Трябва да си вземем поуките. Спечелихме труден мач срещу отбор от зоната, в която се борим. В нашия футбол, който не е бърз и динамичен, не държиш ли топката, и с двама да си повече, може да получиш проблеми.

Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море
Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

Точково предимство, да, но трябва да играем доста по-добре. Да, в защита се влагаме много, но не трябва да пропускаме фазата с топката. Това ми е забележката. Като влагане - имаше го, признавам. Трябва да играем повече футбол, имаме футболисти за това. Не съм поглеждал статистиките, рекордите са си рекорди. Окей, статистика е ясна, но като се върнем назад: радости, тъжни моменти, това остава. Цифрите са едно нещо, много е важно спомените да са позитивни. Стараем се да се абстрахираме от негативното и да гледаме позитивното, макар че от негативното можеш да извлечеш поуки", заяви легендарният халф.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Лудогорец излезе с информация за билетите за мача с Малмьо

Лудогорец излезе с информация за билетите за мача с Малмьо

  • 22 сеп 2025 | 15:02
  • 1322
  • 0
Лудогорец обяви програмата за мача с Малмьо

Лудогорец обяви програмата за мача с Малмьо

  • 22 сеп 2025 | 13:49
  • 1140
  • 0
ЦСКА с всичко най-добро във Враца

ЦСКА с всичко най-добро във Враца

  • 22 сеп 2025 | 13:18
  • 4578
  • 1
Ветераните на Локо (Пд) спечелиха тристратен турнир в Румъния

Ветераните на Локо (Пд) спечелиха тристратен турнир в Румъния

  • 22 сеп 2025 | 12:46
  • 1358
  • 0
Недялко Москов отговори на Стилиян Петров

Недялко Москов отговори на Стилиян Петров

  • 22 сеп 2025 | 12:40
  • 12802
  • 21
Георги Костадинов: Все още не сме постигнали нищо, но сме на прага да положим основите на нещо по-сериозно

Георги Костадинов: Все още не сме постигнали нищо, но сме на прага да положим основите на нещо по-сериозно

  • 22 сеп 2025 | 11:39
  • 2373
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ботев (Враца) и ЦСКА, Вальо Илиев започва с четирима българи

11-те на Ботев (Враца) и ЦСКА, Вальо Илиев започва с четирима българи

  • 22 сеп 2025 | 19:17
  • 19151
  • 18
Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

  • 22 сеп 2025 | 19:52
  • 17479
  • 38
Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 84273
  • 65
Обратното броене за "Златната топка": Винисиус и Левандовски са извън топ 15

Обратното броене за "Златната топка": Винисиус и Левандовски са извън топ 15

  • 22 сеп 2025 | 19:00
  • 25091
  • 37
България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

  • 22 сеп 2025 | 17:05
  • 21043
  • 25
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 22930
  • 2