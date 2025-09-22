Илиан Илиев: Трябва да играем повече футбол

Наставникът на Черно море Илиан Илиев даде мнението си след победата с 1:0 срещу Арда (Кърджали) в Стара Загора. Доскорошният национален селекционер похвали "моряците" за влагането на терена, но призна, че не е доволен от играта с топка.

"Спечелихме труден мач, въпреки че играхме много време с човек повече. Чакаш ли да свърши мача, даваш самочувствие на противника. Спечелихме повече с битка, отколкото с футбол. Вкарахме рано гол, трябваше да потърсим втори гол. Важен стратегически мач. Резервите ми са към играта ни с топка. Арда обича да държи топката. Когато не използваш добре, че си с човек повече, да пресираш повече човека с топка, позволява на противника да си подава. Трябва да си вземем поуките. Спечелихме труден мач срещу отбор от зоната, в която се борим. В нашия футбол, който не е бърз и динамичен, не държиш ли топката, и с двама да си повече, може да получиш проблеми.

Точково предимство, да, но трябва да играем доста по-добре. Да, в защита се влагаме много, но не трябва да пропускаме фазата с топката. Това ми е забележката. Като влагане - имаше го, признавам. Трябва да играем повече футбол, имаме футболисти за това. Не съм поглеждал статистиките, рекордите са си рекорди. Окей, статистика е ясна, но като се върнем назад: радости, тъжни моменти, това остава. Цифрите са едно нещо, много е важно спомените да са позитивни. Стараем се да се абстрахираме от негативното и да гледаме позитивното, макар че от негативното можеш да извлечеш поуки", заяви легендарният халф.

