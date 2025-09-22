KWU Senshi GP проведе аматьорски турнир

KWU SENSHI Grand Prix в партньорство с Puro Impacto Fight Championship поднесе вълнуваща бойна неделя, представяйки най-добрите аматьорски таланти в три теглови категории.

На 21 септември се проведе KWU SENSHI GP в сътрудничество с Puro Impacto Fight Championship (PIFC), като събра бойци и фенове за една вечер на зрелищни двубои.

Общо 12-тима бойци се състезаваха в три теглови категории, борейки се за шампионските титли по правилата на KWU SENSHI Amateurs. Срещите демонстрираха техника, издръжливост и състезателен дух.

Резултати – KWU SENSHI GP

До 70 кг – Шампион: Густаво Роси (SENSHI Gym Francisco Filho)

До 80 кг – Шампион: Чарлстън Артече (EBD Combat / SENSHI Kickboxing)

До 90 кг – Шампион: Едуардо Фанфа (SENSHI Gym Francisco Filho)

В допълнение към срещите от Гран При, Puro Impacto Fight Championship представи и няколко други двубоя по MMA и кикбокс, които предложиха на публиката разнообразно бойно шоу.

Събитието се открои като още един важен етап за изгряващи таланти, подчертавайки ролята на бойните изкуства в изграждането на дисциплина, уважение и международен обмен между отборите. Партньорството между KWU SENSHI GP и PIFC увеличи видимостта на бойните спортове и поднесе вечер на високо ниво за феновете.