Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Валентин Илиев започва треньорския си път в ЦСКА с гостуване във Враца - на живо със съставите на двата тима и анализа на Евгени Найденов
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Тине Урнаут: Тежко е, но трябва да признаем, че днес САЩ бяха по-добри от нас

Тине Урнаут: Тежко е, но трябва да признаем, че днес САЩ бяха по-добри от нас

  • 22 сеп 2025 | 18:43
  • 852
  • 0

Капитанът на националния отбор на Словения Тине Урнаут каза след загубата от САЩ с 1:3 гейма на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините, че е тежко, но трябва да признаят, че днес американците са били по-добри от тях.

САЩ на 1/4-финал след обрат срещу Словения
САЩ на 1/4-финал след обрат срещу Словения

"Тежко е! Но трябва да признаем, че днес САЩ бяха по-добри от нас. Сервираха по-добре от нас, бяха по-точни, така че поздравления за тях! Играхме отново в малко по-различна формация в този турнир, някои играчи смениха позициите си, така че се справихме добре като отбор и се борихме до края. Но днес не успяхме. Те бяха по-добри...", сподели Урнаут след срещата.

Карч Кирали: Наистина съм впечатлен, защото не се получи всичко, което искахме
Карч Кирали: Наистина съм впечатлен, защото не се получи всичко, което искахме

Снимки: en.volleyballworld.com

Мика Кристенсън: Сега ще се насладим на момента и след това ще се подготвим за България
Мика Кристенсън: Сега ще се насладим на момента и след това ще се подготвим за България
Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Николов: Ще се видим на 1/4-финалите!

Алекс Николов: Ще се видим на 1/4-финалите!

  • 22 сеп 2025 | 15:05
  • 3011
  • 0
България си гарантира най-добро класиране на Световното първенство от 2010 насам

България си гарантира най-добро класиране на Световното първенство от 2010 насам

  • 22 сеп 2025 | 14:59
  • 11824
  • 0
Симеон Николов: Надявам се да продължим да пишем история!

Симеон Николов: Надявам се да продължим да пишем история!

  • 22 сеп 2025 | 14:40
  • 2407
  • 0
Илия Петков ще е готов за игра още в 1/4-финала

Илия Петков ще е готов за игра още в 1/4-финала

  • 22 сеп 2025 | 14:24
  • 3786
  • 0
Националка с първи трансфер в чужбина

Националка с първи трансфер в чужбина

  • 22 сеп 2025 | 14:16
  • 1673
  • 0
Николай Желязков след първата контролa: Видяха се и хубави неща, и някои слабости

Николай Желязков след първата контролa: Видяха се и хубави неща, и някои слабости

  • 22 сеп 2025 | 13:52
  • 1451
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ботев (Враца) и ЦСКА, Вальо Илиев започва с четирима българи

11-те на Ботев (Враца) и ЦСКА, Вальо Илиев започва с четирима българи

  • 22 сеп 2025 | 19:17
  • 18662
  • 18
Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

  • 22 сеп 2025 | 19:52
  • 17273
  • 38
Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 84155
  • 65
Обратното броене за "Златната топка": Винисиус и Левандовски са извън топ 15

Обратното броене за "Златната топка": Винисиус и Левандовски са извън топ 15

  • 22 сеп 2025 | 19:00
  • 24910
  • 34
България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

  • 22 сеп 2025 | 17:05
  • 20940
  • 21
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 22909
  • 2