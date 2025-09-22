Тине Урнаут: Тежко е, но трябва да признаем, че днес САЩ бяха по-добри от нас

Капитанът на националния отбор на Словения Тине Урнаут каза след загубата от САЩ с 1:3 гейма на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините, че е тежко, но трябва да признаят, че днес американците са били по-добри от тях.

"Тежко е! Но трябва да признаем, че днес САЩ бяха по-добри от нас. Сервираха по-добре от нас, бяха по-точни, така че поздравления за тях! Играхме отново в малко по-различна формация в този турнир, някои играчи смениха позициите си, така че се справихме добре като отбор и се борихме до края. Но днес не успяхме. Те бяха по-добри...", сподели Урнаут след срещата.

Снимки: en.volleyballworld.com

