Бублик ще играе още един финал

Поставеният под номер 3 в схемата Александър Бублик (Казахстан) се класира за финала на турнира по тенис ATP 250 на твърди кортове в Ханчжоу (Китай) с награден фонд над 1 милион долара.

Бублик елиминира без проблеми на полуфиналите участващия с "уайлд кард" представител на домакините Ибин У с 6:3, 6:3 за малко повече от час игра и достигна четвъртия си финал от АТР за годината.

Казахстанецът доминираше изцяло, взе подаването на съперника си три пъти и затвори срещата с първия си мачбол.

В другия полуфинал в изцяло френски сблъсък Валентин Ройе се наложи над номер 4 Корентен Муте с 6:3, 6:2 и утре ще спори за титлата с Бублик.

Снимки: Imago