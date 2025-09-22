Олимпиакос се прицели в гард на Партизан

Олимпиакос продължава да търси активно играч на позицията гард преди старта на новия сезон. Един от потенциалните варианти пред гръцкия шампион е френският гард на Партизан Франк Нтиликина, твърди Sport24.

Нтиликина, който има немалък опит в НБА, е “вързан” за Партизан с договор до края на сезон 2025/26. Игралият в Ню Йорк Никс, Далас Маверикс и Шарлот Хорнетс французин, се присъедини към белградчани през лятото на 2024 година.

Олимпиакос търси гард

27-годишният Нтиликина взе участие в 21 срещи от Евролигата през миналия сезон и записа средни показатели от 6.1 точки, 1.5 борби и 1.7 асистенции.

Снимки: Imago