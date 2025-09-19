Олимпиакос търси гард

Популярни
  • 19 сеп 2025 | 12:15
Гръцкият шампион Олимпиакос, където играе родната суперзвезда Александър Везенков, търси нов гард, съобщава журналистът Константинос Мелайес от 24 Sport. Причината за това е контузията на Кийнън Еванс, който е с остеохондрално увреждане на дясното капаче на коляното и се очаква да отсъства от тренировки за 15-20 дни.

Еванс пропусна целия минал сезон заради тежка контузия на коляното, която получи още в края на сезон 2023/24 като играч на Жалгирис Каунас.

Новата травма на Еванс не е считана за твърде сериозна, но в Олимпиакос не искат да рискуват с по-сериозно игрово време за играч, който се завръща след дълго отсъствие и тежка травма, добавя Мелайес.

През сезон 2023/24 Еванс записа средно по 17.3 точки, 3.9 асистенции и 2.8 борби на мач с проценти за стрелба от игра 48.1% и 43.5% от тройката.

Дори да е готов за игра след 20 дни, на Еванс ще са му нужни още около 2 седмици, за да навлезе в ритъм и игрова форма, така че наистина да може да е на разположение на треньора Йоргос Барцокас, според Мелайес.

Снимки: Imago

