  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Трима бивши селекционери на България на силен турнир в Италия

  • 22 сеп 2025 | 16:14
Трима бивши национални селекционери на България ще се изправят един срещу друг в престижен турнир в Италия. Драган Нешич, Марчело Абонданца и Джовани Гуидети и техните отбори Паниониос (Гърция), Фенербахче (Турция) и Вакъфбанк (Турция) ще вземат участие в надпреварата "Сардиния Волейбол Чалъндж" в Ористано. Своеобразен домакин е тимът на Ямамай (Бусто Арсицио).

Турнирът ще се проведе от 24 до 27 септември (сряда-събота).

В полуфиналните срещи Фенербахче на Абонданца ще излезе срещу Паниониос на Нешич, където се изявява и бившият капитан на националките Елица Атанасийевич. Мачът е на 25 септември (четвъртък), от 18:30 ч. б.в.

В другия двубой Вакъфбанк на Гуидети ще играе срещу Бусто Арсицио, в 21:30 часа.

На финала ще се срещнат победителите от двете срещи, на 26 септември (петък) в 21:30 часа. Тогава ще е и мачът за бронза - от 18:30 часа.

