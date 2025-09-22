Популярни
  • 22 сеп 2025 | 16:09
  • 402
  • 0
Ясен е финалът в Китай

Италианецът Лоренцо Мусети се класира за втора поредна година за финала на турнира по тенис за мъже АТР 250 на твърди кортове в Чънду (Китай) с награден фонд 1,19 милиона долара.

Поставеният под номер 1 в схемата Мусети победи Александър Шевченко (Казахстан) с 6:3, 6:1 за 65 минути, след като направи четири пробива в мача.

23-годишният италианец се стреми да дебютира на финалите на АТР тази година. Пред 2024-а той стигна до финала на турнира като поставен под номер 1, но отстъпи в спора за титлата пред Шан Цзюнчън (Китай) в два сета.

Мусети достигна до седми финал в кариерата си от АТР и втори за сезона. За трофея той ще играе срещу Алехандро Табило (Чили), който елиминира четвъртия поставен Брандън Накашима (САЩ) с 6:4, 7:6(0) за 1:36 час.

Табило направи пробив в петия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част спечели тайбрека със 7:0 точки и достигна до мача за титлата.

