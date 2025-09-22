Популярни
  Футбол свят
  2. Футбол свят
Ballondor.com отваря публично гласуване за "Най-добра голова атака на годината"

  • 22 сеп 2025 | 15:44
Създаден за феновете на „Златната топка“ по целия свят, ballondor.com дава шанс на футболните запалянковци за първи път да изразят мнението си, като гласуват за "Най-добра голова атака на годината".

Петте номинирани за най-добра колективна атака, завършила с гол, са: националният отбор на Бразилия (голмайстор Андреас Перейра), Интер Маями (голмайстор Жорди Алба), Пари Сен Жермен (голмайстор Дезире Дуе), Реал Мадрид (голмайстор Килиан Мбапе) и националният отбор на Испания (голмайстор Ламин Ямал).

Докато гласуват, феновете могат също да създадат ексклузивна дигитална фото колекция Ballon d’Or, като всеки ден ще се публикува легендарна снимка на минал носител на „Златната топка“. Освен това ще участват и в томбола за билети за церемонията „Златната топка“ 2026.

От тази есен потребителите ще могат да гласуват и за "Най-добър играч на месеца", като така ще продължат да изразяват гласа си на ballondor.com.

На платформата са достъпни и видеа, забавни анкети и интерактивни тестове, които акцентират върху кариерата и сезона на играчите, номинирани за различните награди „Златната топка“.

