  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Вики Томова започна успешно квалификациите в Пекин

Вики Томова започна успешно квалификациите в Пекин

  • 22 сеп 2025 | 14:58
  • 241
  • 0
Първата ракета на България при жените Виктория Томова се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от категория WTA 1000 в Пекин с награден фонд 8,963,700 долара.

Томова победи на старта с 6:3, 7:6(2) американката Уитни Осегуе. Срещата продължи два часа и 16 минути. За влизане в основната схема българката ще играе срещу Джанис Тиен (Индонезия), която предната седмица игра финал на WTA 250 турнира в Сау Паоло.

Томова поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет с 6:3. Българката изостана с 3:5 във втората част, но успя да изравни за 5:5. Тиен проби отново и сервира за спечелване на сета при 6:5, но Вики не се предаде и след рибрейк се стигна до тайбрек. В него Томова поведе с 6-2 точки и от първия се мачбол триумфира с победата.

