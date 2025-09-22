Кметът на село Факия за Sportal.bg: Станка Златева не пожела да хапне нищо

Кметът на село Факия Вълко Бинбелов изпрати писмо до Sportal.bg, за да защити решението на президента на БФ Борба Станка Златева да присъства на народните борби в селото, докато тече Световното първенство в Загреб.
Ето писмото от Вълко Бинбелов, който е внук на сребърния медалист от Олимпийските игри в класическата борба през 1960 година в Рим, както и сребърен медалист от Световното през 1962-ра в САЩ (без редакторска намеса):
"Здравейте, казвам се Вълко Бинбелов и съм кмет на село Факия!
То стана популярно с лъжите, изписани по адрес на председателя на БФ Борба Станка Златева.
Аз като кмет съм длъжен Ви информирам, че в нашето селото има достатъчно храна, за да нахраним всички тези всезнайковци, изписали един куп лъжи. Конкретно за Станка мога да гарантирам, че дойде с буса на отбора си, който караше лично, и не пожела да хапне нещо, явно е решила да влиза във форма, за да затвори устите на многото си "доброжелатели".
Изразявайки мнение и като човек близък до борбата от 45 години смятам ,че шефа на федерацията отговаря за организацията по подготовката и участието на състезателите. Едва ли ако беше там успехите на нашите представители биха били по високи.
Използвам възможността да ѝ благодаря още веднъж, че дойде и уважи нашето малко село.
Вълко Бинбелов, кмет на село Факия и внук на Крали Бимбелов, олимпийски вицешампион по класическа борба"