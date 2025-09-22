Кметът на село Факия за Sportal.bg: Станка Златева не пожела да хапне нищо

Популярни
  • 22 сеп 2025 | 13:13
  • 1150
  • 1
Кметът на село Факия Вълко Бинбелов изпрати писмо до Sportal.bg, за да защити решението на президента на БФ Борба Станка Златева да присъства на народните борби в селото, докато тече Световното първенство в Загреб.

Ето писмото от Вълко Бинбелов, който е внук на сребърния медалист от Олимпийските игри в класическата борба през 1960 година в Рим, както и сребърен медалист от Световното през 1962-ра в САЩ (без редакторска намеса):

"Здравейте, казвам се Вълко Бинбелов и съм кмет на село Факия!

То стана популярно с лъжите, изписани по адрес на председателя на БФ Борба Станка Златева.

Аз като кмет съм длъжен Ви информирам, че в нашето селото има достатъчно храна, за да нахраним всички тези всезнайковци, изписали един куп лъжи. Конкретно за Станка мога да гарантирам, че дойде с буса на отбора си, който караше лично, и не пожела да хапне нещо, явно е решила да влиза във форма, за да затвори устите на многото си "доброжелатели".

Изразявайки мнение и като човек близък до борбата от 45 години смятам ,че шефа на федерацията отговаря за организацията по подготовката и участието на състезателите. Едва ли ако беше там успехите на нашите представители  биха били по високи.

Използвам възможността да ѝ благодаря още веднъж, че дойде и уважи нашето малко село.

Вълко Бинбелов, кмет на село Факия  и внук на Крали Бимбелов, олимпийски вицешампион по класическа борба"

