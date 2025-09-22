Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Данаил Полишев завърши на 28-о място на рапира на турнир по фехтовка в Румъния

Данаил Полишев завърши на 28-о място на рапира на турнир по фехтовка в Румъния

  • 22 сеп 2025 | 13:02
  • 246
  • 0
Данаил Полишев завърши на 28-о място на рапира на турнир по фехтовка в Румъния

Данаил Полишев завърши на 28-о място в сателитния турнир на рапира за мъже в Тимишоара (Румъния). Това е първото състезание на това оръжие за сезон 2025/2026 и събра 135 фехтовачи от 18 държави.

За България на пътеките излязоха Данаил Полишев и Александър Татарски.

Полишев се представи много добре в групите, като записа четири победи и две загуби. В директните елиминации възпитаникът на фехтовален клуб Пловдив БГ се наложи над Артьом Чечет (Република Северна Македония) с 15:10. В следващия кръг българинът спечели срещу  Кристиано Фуско (Словакия) след оспорвана игра с 15:14. В двубоя за място сред най-добрите 16 Полишев отстъпи пред Арон Петер Бодор (Унгария) с 9:15 и остана 28-и.

Александър Татарски раздели 132-133-о място в крайното класиране със Стефан Янчеа от Румъния, съобщават от българската федерация.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Други спортове

Ремко Евенепул защити световната си титла в индивидуалния старт по часовник

Ремко Евенепул защити световната си титла в индивидуалния старт по часовник

  • 22 сеп 2025 | 03:26
  • 2262
  • 2
Две титли и сребърен медал за България от Световното първенство по канадска борба в Албена

Две титли и сребърен медал за България от Световното първенство по канадска борба в Албена

  • 21 сеп 2025 | 22:48
  • 1409
  • 0
Незрящият Виктор Асенов и Диляна Христова изминаха с колело близо 100 км по склоновете на вулкана Етна

Незрящият Виктор Асенов и Диляна Христова изминаха с колело близо 100 км по склоновете на вулкана Етна

  • 21 сеп 2025 | 17:13
  • 1546
  • 0
Марлен Рьосер с титла в индивидуалния старт по часовник на световното първенство

Марлен Рьосер с титла в индивидуалния старт по часовник на световното първенство

  • 21 сеп 2025 | 15:01
  • 1298
  • 0
Валяците Перник записа победа в мач от полуфиналната фаза от турнира за Купа България по ръгби 15

Валяците Перник записа победа в мач от полуфиналната фаза от турнира за Купа България по ръгби 15

  • 21 сеп 2025 | 14:07
  • 611
  • 0
Ирина Николова спечели третия кръг от "Купа България"

Ирина Николова спечели третия кръг от "Купа България"

  • 21 сеп 2025 | 11:59
  • 786
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 50968
  • 45
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 12858
  • 1
Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

  • 22 сеп 2025 | 12:31
  • 4188
  • 1
Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

  • 22 сеп 2025 | 12:22
  • 4255
  • 3
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 14532
  • 26
Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 22821
  • 3