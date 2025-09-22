Данаил Полишев завърши на 28-о място на рапира на турнир по фехтовка в Румъния

Данаил Полишев завърши на 28-о място в сателитния турнир на рапира за мъже в Тимишоара (Румъния). Това е първото състезание на това оръжие за сезон 2025/2026 и събра 135 фехтовачи от 18 държави.

За България на пътеките излязоха Данаил Полишев и Александър Татарски.

Полишев се представи много добре в групите, като записа четири победи и две загуби. В директните елиминации възпитаникът на фехтовален клуб Пловдив БГ се наложи над Артьом Чечет (Република Северна Македония) с 15:10. В следващия кръг българинът спечели срещу Кристиано Фуско (Словакия) след оспорвана игра с 15:14. В двубоя за място сред най-добрите 16 Полишев отстъпи пред Арон Петер Бодор (Унгария) с 9:15 и остана 28-и.

Александър Татарски раздели 132-133-о място в крайното класиране със Стефан Янчеа от Румъния, съобщават от българската федерация.

Следвай ни:

Снимки: Imago