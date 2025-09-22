Популярни
България с три медала от силен турнир преди Световното по таекуондо

  • 22 сеп 2025 | 13:40
  • 263
  • 0

Българските таекуондисти се представиха повече от отлично и спечелиха три медала на завършилия късно снощи силeн турнир Polish Open G1. Надпреварата бе на изключително високо ниво, тъй като това бе генерална репетиция преди Световното първенство през месец октомври в Китай.

Християн Георгиев при мъжете в категория -54кг спечели златен медал, като след поредица от победи, в битките за медал той се наложи още над представители от Словения, Саудитска Арабия и Израел.

Александър Джорджев в категория -68кг завоюва бронзовото отличие. Джорджев започна отлично с няколко победи, след което се наложи над таекуондист от домакините и израелец. В мача си за медал Джорджев се изправи срещу другия ни представител в категорията Стефан Стаменов. Срещата бе равностойна и в трите рунда, но Джорджев в крайна сметка успя да спечели. На полуфинала той срещна испанец. Александър поведе в резултата, но мачът бе прекратен поради контузия. В тази категория можехме да имаме два медала, но поради жребия двамата ни състезатели трябваше да играят един срещу друг в доста ранна фаза.

Александра Георгиева в категория -49кг грабна бронзов медал, след като последователно отстрани представителки на Литва и Андора и стигна до полуфинала. Там, след оспорван мач срещу казахстанска националка, която е два пъти шампионка на турнири от сериите Гран При, българката загуби минимално с 1:2 рунда.

Митко Джорджев в категория -80кг също започна с победа над англичанин. В мача за медал Митко започна убедително, но срещата беше прекратен поради контузия. Мартина Атанасова в категория -62кг започна с победа над испанка с 2:1 рунда. В мача за медал се изправи срещу хърватка, като след оспорвани 2 рунда българката не успя да спечели.

Националният отбор взе участие в надпреварата под ръководството на треньорите Фарзад Золхгадри и Пламен Трънски.

