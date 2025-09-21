Популярни
Няма празник за строителството на "Армията"

  • 21 сеп 2025 | 19:00
  • 4132
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Ботев (Враца) - ЦСКА

Строително-монтажните дейности на стадиона в сърцето на Борисовата градина продължават и в празничните дни около отбелязването на годишнината от обявяването на независимостта на България.

Ботев (Враца) отпусна 1000 билета за феновете на ЦСКА
Ботев (Враца) отпусна 1000 билета за феновете на ЦСКА

Репортер на Sportal.bg видя, че работа на машини и хора има повече в сектор "А", където ще се помещават офисите на ЦСКА, музеят на "червените", VIP трибуните със съответните прилежащи помещения, както и съблекалните. Очаква се новият стадион "Българска армия" да бъде завършен след година.

