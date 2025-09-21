Няма празник за строителството на "Армията"

Строително-монтажните дейности на стадиона в сърцето на Борисовата градина продължават и в празничните дни около отбелязването на годишнината от обявяването на независимостта на България.

Репортер на Sportal.bg видя, че работа на машини и хора има повече в сектор "А", където ще се помещават офисите на ЦСКА, музеят на "червените", VIP трибуните със съответните прилежащи помещения, както и съблекалните. Очаква се новият стадион "Българска армия" да бъде завършен след година.