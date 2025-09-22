Георги Фисински: Основната ни цел е запазване на място във Висшата лига

Отборът на Родопа (Смолян) приема Добруджа 07 (Добрич) в първи кръг на Висшата лига.

Капитанът на смолянчани говори Георги Фисински пред BGvolleyball.com след жребия - за регламента, амбициите на тима и състава. Ето какво каза той:

"Излизаме за пръв път срещу отбора на Добрич, за наш късмет жребият отреди да сме домакини. Със сигурност мачът няма да е никак лек с оглед на това, че идват от елита. Ще опитаме да дадем най-доброто от себе си и се надяваме резултатът да е в наша полза."

"Смятам, че този регламент е добър с оглед на финансовото състояние на клубовете и това, че повечето състезатели са ангажирани и с нещо друго", заяви Фисински.

"Основната ни цел за новия сезон е запазване на място във Висшата лига. И колкото е възможно по-предно класиране. Както и миналата, така и тази година всеки мач излизаме и се борим за победа. Сезонът е дълъг и е възможно да има изненади във всеки един момент", категоричен е волейболистът.

￼

"Съставът не е напълно ясен на този етап. Ядрото се запаза. Има двама-трима състезатели, които напускат. И на тяхно място се присъединяват нови момчета. Мога да кажа, че ще сме подмладен състав и се надявам младите момчета да бъдат достойни заместници на по-опитните играчи, които бяха част от отбора до момента", добави капитанът.

"Отборът до голяма степен се запазва от миналата година с леки изключения. Ще разчитаме и на по-млади момчета. Ще се даде шанс и на юношите от отбора. Ще разчитаме на това, че състезателите от ядрото на отбора вече играем заедно от няколко години и до известна степен сме сработени", каза още посрещачът.

"На първо място искам да пожелая сезон без контузии. Също така да надградим колектива, който досега сме изградили и всеки да изпитва удоволствие от играта и да покаже най-доброто от себе си. Колкото до феновете - мога само да им благодаря за подкрепата, защото мисля, че сме един от отборите с най-пълна зала на домакински мачове. Надявам се тази година да има все същия ентусиазъм и присъствие", завърши Фисински.