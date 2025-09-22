Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Георги Фисински: Основната ни цел е запазване на място във Висшата лига

Георги Фисински: Основната ни цел е запазване на място във Висшата лига

  • 22 сеп 2025 | 08:51
  • 282
  • 0

Отборът на Родопа (Смолян) приема Добруджа 07 (Добрич) в първи кръг на Висшата лига.

Капитанът на смолянчани говори Георги Фисински пред BGvolleyball.com след жребия - за регламента, амбициите на тима и състава. Ето какво каза той:

"Излизаме за пръв път срещу отбора на Добрич, за наш късмет жребият отреди да сме домакини. Със сигурност мачът няма да е никак лек с оглед на това, че идват от елита. Ще опитаме да дадем най-доброто от себе си и се надяваме резултатът да е в наша полза."

"Смятам, че този регламент е добър с оглед на финансовото състояние на клубовете и това, че повечето състезатели са ангажирани и с нещо друго", заяви Фисински.

"Основната ни цел за новия сезон е запазване на място във Висшата лига. И колкото е възможно по-предно класиране. Както и миналата, така и тази година всеки мач излизаме и се борим за победа. Сезонът е дълъг и е възможно да има изненади във всеки един момент", категоричен е волейболистът.

"Съставът не е напълно ясен на този етап. Ядрото се запаза. Има двама-трима състезатели, които напускат. И на тяхно място се присъединяват нови момчета. Мога да кажа, че ще сме подмладен състав и се надявам младите момчета да бъдат достойни заместници на по-опитните играчи, които бяха част от отбора до момента", добави капитанът.

"Отборът до голяма степен се запазва от миналата година с леки изключения. Ще разчитаме и на по-млади момчета. Ще се даде шанс и на юношите от отбора. Ще разчитаме на това, че състезателите от ядрото на отбора вече играем заедно от няколко години и до известна степен сме сработени", каза още посрещачът.

"На първо място искам да пожелая сезон без контузии. Също така да надградим колектива, който досега сме изградили и всеки да изпитва удоволствие от играта и да покаже най-доброто от себе си. Колкото до феновете -  мога само да им благодаря за подкрепата, защото мисля, че сме един от отборите с най-пълна зала на домакински мачове. Надявам се тази година да има все същия ентусиазъм и присъствие", завърши Фисински.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Белгия удари Финландия и е на 1/4-финал срещу Италия

Белгия удари Финландия и е на 1/4-финал срещу Италия

  • 21 сеп 2025 | 16:44
  • 5936
  • 1
Руси Желев: Мечтаем за медали от Световното

Руси Желев: Мечтаем за медали от Световното

  • 21 сеп 2025 | 15:39
  • 5144
  • 8
Ето къде ще продължи кариерата си един от на-добрите български централни блокировачи

Ето къде ще продължи кариерата си един от на-добрите български централни блокировачи

  • 21 сеп 2025 | 15:30
  • 3144
  • 5
Владо Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат

Владо Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат

  • 21 сеп 2025 | 13:27
  • 11004
  • 4
Марсело Мендес: Това бе последният ми мач начело на Аржентина! Отборът има голямо бъдеще

Марсело Мендес: Това бе последният ми мач начело на Аржентина! Отборът има голямо бъдеще

  • 21 сеп 2025 | 13:21
  • 2402
  • 0
Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

Световният шампион Италия срази Аржентина и е на 1/4-финал

  • 21 сеп 2025 | 12:06
  • 17386
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

България излиза срещу Португалия на 1/8-финал

България излиза срещу Португалия на 1/8-финал

  • 22 сеп 2025 | 06:01
  • 11705
  • 9
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 4419
  • 8
Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

  • 22 сеп 2025 | 07:30
  • 5468
  • 2
Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 23:26
  • 48064
  • 55
Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място

Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място

  • 21 сеп 2025 | 23:57
  • 28852
  • 55
Трудна победа върна Интер на верния път

Трудна победа върна Интер на верния път

  • 21 сеп 2025 | 23:44
  • 17801
  • 5