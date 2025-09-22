Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. В Украйна опровергаха сензационната новина за Мудрик

В Украйна опровергаха сензационната новина за Мудрик

  • 22 сеп 2025 | 04:29
  • 150
  • 0
В Украйна опровергаха сензационната новина за Мудрик

Футболистът на Челси Михайло Мудрик изтърпява наказание за употреба на допинг, но междувременно се появи информация, че смята да се преориентира към леката атлетика и дори има за цел да участва на Олимпийските игри през 2028 година.

Според “Марка”, привлеченият на “Стамфорд Бридж” за 100 млн. евро нападател е решен да стане спринтьор и дори тренира с националния отбор на Украйна, но това беше отречено от президентът на местната федрация по лека атлетика Олга Саладуха.

Струваше 100 млн. евро преди две години, а днес вече не играе футбол и иска на Олимпийски игри в леката атлетика!
Струваше 100 млн. евро преди две години, а днес вече не играе футбол и иска на Олимпийски игри в леката атлетика!

Михайло Мудрик не тренира с националния отбор по лека атлетика за никакви състезания. Никога не сме имали разговори на ниво федерации за това той да премине в леката атлетика”, заяви Саладуха.

“Дали Мудрик се подготвя с отделни атлети? Нямама подобна информация. Разбира се, желая му успех каквото и да реши да прави”, каза още Саладуха.

